Атаки по «Азовсталі», обстріли Одеської області, Херсонщини, Донецької та Луганської областей – гарячих точок, де щодня помирають сотні росіян. Кількість вбитих уже наближається до 24 тис., але Росія не шкодує своїх громадян і готується оголошувати відкриту мобілізацію.

ZAXID.NET підсумовує шістдесят восьмий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Важкі бої тривають на Донеччині, від обстрілів також потерпає Херсонська область. Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, а також втретє за останній місяць здійснили ракетний обстріл одного й того ж моста в курортній Затоці.

Ракетами росіяни також вдарили по елеватору з зерном на Дніпропетровщині, що зруйнувало ще один склад із зерном. У Маріуполі росіяни вчергове атакували «Азовсталь», на заводі виникла пожежа.

Генштаб повідомляє про наступ ворожих сил біля Ізюма, Рубіжного й Попасної, а також на Херсонщині.

За даними української розвідки, Росія готується оголосити відкриту мобілізацію 9 травня. Країна-агресор також придумала новий спосіб маскування своїх втрат на території України. Тепер їх вивозять невеликими партіями і лише вночі.

Втрати російських окупантів

ЗСУ з «Байрактара» знищили два російські катери біля острова Зміїний.

Станом на ранок 2 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 23800 військових. Також було знищено:

танків – 1 048 (+22);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 519 (+48);

артилерійських систем – 459 (+8);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 152 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 80 (+0);

літаків – 194 (+2);

гелікоптерів – 155 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 1 824 (+28);

легких швидкісних катерів/кораблів – 8 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 271 (+26);

спеціальна техніка – 38 (+6);

крилаті ракети – 84 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, є загиблі. Троє цивільних загинули від російських обстрілів на Луганщині. Ще двоє людей загинули від обстрілів росіянами багатоповерхівок на Запоріжжі.