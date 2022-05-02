Підсумки 68 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
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Атаки по «Азовсталі», обстріли Одеської області, Херсонщини, Донецької та Луганської областей – гарячих точок, де щодня помирають сотні росіян. Кількість вбитих уже наближається до 24 тис., але Росія не шкодує своїх громадян і готується оголошувати відкриту мобілізацію.
ZAXID.NET підсумовує шістдесят восьмий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Важкі бої тривають на Донеччині, від обстрілів також потерпає Херсонська область. Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, а також втретє за останній місяць здійснили ракетний обстріл одного й того ж моста в курортній Затоці.
Ракетами росіяни також вдарили по елеватору з зерном на Дніпропетровщині, що зруйнувало ще один склад із зерном. У Маріуполі росіяни вчергове атакували «Азовсталь», на заводі виникла пожежа.
Генштаб повідомляє про наступ ворожих сил біля Ізюма, Рубіжного й Попасної, а також на Херсонщині.
За даними української розвідки, Росія готується оголосити відкриту мобілізацію 9 травня. Країна-агресор також придумала новий спосіб маскування своїх втрат на території України. Тепер їх вивозять невеликими партіями і лише вночі.
Втрати російських окупантів
ЗСУ з «Байрактара» знищили два російські катери біля острова Зміїний.
Станом на ранок 2 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 23800 військових. Також було знищено:
- танків – 1 048 (+22);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 2 519 (+48);
- артилерійських систем – 459 (+8);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 152 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 80 (+0);
- літаків – 194 (+2);
- гелікоптерів – 155 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 1 824 (+28);
- легких швидкісних катерів/кораблів – 8 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 271 (+26);
- спеціальна техніка – 38 (+6);
- крилаті ракети – 84 (+0).
Втрати ЗСУ та мирного населення
Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, є загиблі. Троє цивільних загинули від російських обстрілів на Луганщині. Ще двоє людей загинули від обстрілів росіянами багатоповерхівок на Запоріжжі.