Двоє людей загинули від обстрілів росіянами багатоповерхівок на Запоріжжі
Російські загарбники в неділю, 1 травня, обстріляли цивільну інфраструктуру міста Оріхів, яке розташоване за 63 км від Запоріжжя, повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф’єв.
За його словами, росіяни влучили у багатоповерхові будинки. Внаслідок ворожого обстрілу із травмами різної тяжкості госпіталізували чотирьох людей, ще двоє чоловіків від отриманих осколкових поранень загинули.
Водночас він не повідомив, з якої саме зброї було обстріляне місто, де проживають понад 14 тис. людей.
Нагадаємо, що 1 травня від російських обстрілів також загинули троє людей на Харківщині, троє – на Луганщині й четверо – на Донеччині.
Також додамо, що обстріл житлових будинків та іншої невійськової інфраструктури це воєнний злочин.
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