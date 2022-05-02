Росіяни обстріляли Оріхів Запорізької області

Російські загарбники в неділю, 1 травня, обстріляли цивільну інфраструктуру міста Оріхів, яке розташоване за 63 км від Запоріжжя, повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф’єв.

За його словами, росіяни влучили у багатоповерхові будинки. Внаслідок ворожого обстрілу із травмами різної тяжкості госпіталізували чотирьох людей, ще двоє чоловіків від отриманих осколкових поранень загинули.

Водночас він не повідомив, з якої саме зброї було обстріляне місто, де проживають понад 14 тис. людей.

Нагадаємо, що 1 травня від російських обстрілів також загинули троє людей на Харківщині, троє – на Луганщині й четверо – на Донеччині.

Також додамо, що обстріл житлових будинків та іншої невійськової інфраструктури це воєнний злочин.