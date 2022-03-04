У знищених окупантів не було при собі військових жетонів та жодних документів, що посвідчують особу

В боях за Гостомель знищено щонайменше 50 російських військових зі складу 31-шої окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (м. Ульянівськ). Про це повідомили у Міністерстві оборони України в Facebook.

Як розповіли у відомстві, з українського боку в боях взяли участь бійці спецназу ГУР МО, 3-ого окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго і групи місцевого спротиву.

Українські військові захопили численні трофеї. Серед них: зброя, військова техніка, штабні та особисті документи. Захоплену у ворога придатну до використання зброю передано місцевим групам спротиву.

У відомстві також зазначили, що у знищених окупантів не було при собі військових жетонів та жодних документів, що посвідчують особу, окрім сертифікатів про вакцинацію і незаповнених медичних книжок.

Гостомель знаходиться під контролем українських військ.

Гостомель одне зі стратегічних передмість Києва. Бої за контроль над ним ведуться від початку російської агресії. Тут знаходиться аеродром, над яким окупанти прагнуть взяти контроль з метою висадки десанту та вантажів.

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