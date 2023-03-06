Знищена російська військова техніка

За оцінками розвідки НАТО, на кожного українського солдата, загиблого під час оборони Бахмута, російські війська втратили щонайменше п’ятьох. Про це пише CNN з посиланням на неназваного військового представника Північноатлантичного альянсу.

Чиновник попередив, що співвідношення п'ять до одного є інформованою оцінкою, заснованою на розвідданих. Попри сприятливе співвідношення, в НАТО визнають, що Україна зазнає втрат, захищаючи місто.

CNN вказує, що українські офіційні особи неодноразово заявляли, що вони завдають великих втрат Росії, коли Москва намагалася взяти Бахмут.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) також заявили, що спроби Росії захопити Бахмут значно погіршили її здатність до додаткових наступальних дій.

«Російські військові, ймовірно, будуть боротися з підтримкою наступних наступальних операцій протягом кількох місяців, даючи Україні шанс перехопити ініціативу», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв ZAXID.NET, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення позицій у Бахмуті.