«Мармароський експрес» курсує двічі на день

За перші сім днів від запуску «Мармароським експресом» скористалися 250 пасажирів. Дані про перший тиждень роботи потяга у вівторок, 24 січня, оприлюднила Закарпатська митниця. «Мармароський експрес» із Рахова до румунського села Валя-Вішеулуй курсує двічі на день. Загалом поїзд має три вагони на 182 пасажирські місця.

Як у вівторок, 24 січня, повідомила прес-служба Закарпатської митниці, у період з 18 до 24 січня на залізничному пункті пропуску «Рахів» митники і прикордонники оформили усього 250 пасажирів, які скористалися рейсом із Рахів – Валя-Вішеулуй (Румунія).

«Відколи запущено «Мармароський експрес», закарпатські митники спільно з прикордонниками вже оформили 250 громадян в обидва напрямки», – зазначили у прес-службі митниці.

Уточнюється, що час у дорозі за напрямком Рахів – Валя-Вішеулуй складає 40 хвилин, а митно-прикордонний контроль триває кілька хвилин на залізничній станції «Рахів».

Як повідомляв ZAXID.NET, «Укрзалізниця» провела тестовий запуск «Мармароського експресу» відновленій ділянці із Рахова до румунського села Валя-Вішеулуй у листопаді 2022 року. Регулярне курсування поїзда запустили 18 січня 2023 року. Раніше на залізниці відкрили міжнародний пункт контролю «Рахів» для пропуску пасажирів поїздів із Закарпаття в Румунію та у зворотному напрямку.

Додамо, нові ділянки залізничного сполучення на кордоні з Румунією «Укрзалізниця» відкрила у серпні 2022 року. Дві нові ділянки – «Рахів – Берлебаш – держкордон» та «Тересва – держкордон» – були збудовані за два місяці. Довжина – 19,3 і 1,1 км відповідно. Пізніше Румунія відремонтувала частину маршруту зі свого боку. На цій ділянці курсує приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия – Рахів – Коломия. Його маршрут продовжили до станції Ділове на кордоні з Румунією.