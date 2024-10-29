Вчені зафіксували зростання концентрації вуглекислого газу в атмосфері

У світі концентрація діоксиду вуглецю, який сприяє глобальному потеплінню, зростає швидше, ніж будь-коли з моменту еволюції людини. Про це 28 жовтня написав The Washington Post з посиланням на дані звіту Всесвітньої метеорологічної організації.

Забруднення атмосфери Землі 2023 року досягло найвищого рівня за всю історію людства. Зокрема, вчені зафіксували зростання концентрації вуглекислого газу в атмосфері.

«Концентрація CO 2 в атмосфері торік перевищила 420 ppm – рівень, якого не спостерігалося з пліоценової епохи понад три мільйони років тому. Більша частина зростання пов'язана з використанням вугілля, нафти і газу, а також з пожежами в лісах», – йдеться у матеріалі.

Крім цього, до історичних максимумів у 2023 році зросли викиди парникових газів метану та оксиду азоту. Ці чинники також сприяють глобальному потеплінню у світі.

Генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Селесте Сауло наголосив, що останні 14 місяців глобальна температура була щонайменше на 1,5°C вище за доіндустріальний рівень. Відтак вчені закликали скоротити викиди парникових газів на 42% від рівня 2019 року, щоб уникнути серйозних наслідків для клімату.

Нагадаємо, 30 вересня Велика Британія закрила останню робочу електростанцію, яка виробляє енергію на вугіллі в межах політики країни щодо скорочення вуглецевих викидів в енергетиці до 2030 року. До 2050 року країна планує досягнути вуглецевої нейтральності – досягнути чистого нульового викиду вуглекислого газу шляхом впровадження відновлюваних джерел електроенергії.