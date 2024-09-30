Остання британська вугільна електростанція Реткліфф-он-Соар завершить свою роботу 30 вересня

У понеділок, 30 вересня, Велика Британія закриє останню робочу електростанцію, яка виробляє енергію на вугіллі. Закриття станції робить Велику Британію першою країною G7, яка повністю припинить вугільне виробництво енергії, повідомило агентство Reuters.

Електростанція Реткліфф-он-Соар, розташована у центральній частині Великої Британії, Ноттінгемширі, працює останній день 30 вересня. Після припинення роботи станцію виводитимуть з експлуатації протягом двох років.

Закриття станції відбувається в межах політики Великої Британії щодо скорочення вуглецевих викидів в енергетиці до 2030 року. Припинення роботи Реткліфф-он-Соар означає, що Велика Британія стала першою промислово розвиненою країною та першою з країн G7, яка повністю відмовилась від вугілля для генерації енергії.

Перший енергоблок Реткліфф-он-Соар запрацював у 1967 році, а останнє відвантаження вугілля на станції відбулося у червні 2024 року – станція працювала протягом 57 років. Електростанція могла забезпечити енергією до 2 млн домогосподарств.

Зазначимо, Велика Британія оголосила про плани закрити всі вугільні станції ще у 2015 році. За дев’ять років виробництво електроенергії з вугілля впало з 30% до 1%. Скорочення вугільної енергетики також зменшило викиди парникових газів. До 2050 року країна планує досягнути вуглецевої нейтральності – досягнути чистого нульового викиду вуглекислого газу шляхом впровадження відновлюваних джерел електроенергії.