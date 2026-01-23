Закарпатські гомбовці з сиром. Рецепт дня0
Сирні гомбовці – ситна страва, яка чудово підходить і для сніданку, і для солодкого обіду. Вони виходять м’якими, добре тримають форму та мають приємну вершкову текстуру. За бажання додавайте ягоди, фрукти або ароматні спеції, щоб урізноманітнити смак. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|сир кисломолочний
|500 г
|яйця курячі
|2 шт.
|манка
|5 ст. л.
|цукор
|2 ст. л.
|сіль
|1 г
|масло вершкове
|50 г
|панірувальні сухарі
|4 ст. л.
|цукор для посипки
|1 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Перетріть сир через сито або збийте блендером до однорідності.
Крок 2
Змішайте сир, яйця, цукор, сіль і манку до однорідної маси.
Крок 3
Залиште сирну масу відпочивати на 20–30 хвилин, щоб манка набухла.
Крок 4
Змоченими у воді руками сформуйте кульки розміром з волоський горіх, за бажання покладіть усередину ягоду або фрукт.
Крок 5
Закип’ятіть підсолену воду та опустіть у неї гомбовці.
Крок 6
Варіть після спливання ще 3–5 хвилин на слабкому вогні.
Крок 7
Розтопіть на сковороді вершкове масло, всипте сухарі та цукор і обсмажуйте до золотистого кольору.
Крок 8
Дістаньте гомбовці шумівкою, дайте воді стекти та обкачайте їх у солодкій обсипці з усіх боків.