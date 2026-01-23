Сирні гомбовці – ситна страва, яка чудово підходить і для сніданку, і для солодкого обіду. Вони виходять м’якими, добре тримають форму та мають приємну вершкову текстуру. За бажання додавайте ягоди, фрукти або ароматні спеції, щоб урізноманітнити смак. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти сир кисломолочний 500 г яйця курячі 2 шт. манка 5 ст. л. цукор 2 ст. л. сіль 1 г масло вершкове 50 г панірувальні сухарі 4 ст. л. цукор для посипки 1 ст. л. Спосіб приготування: Крок 1 Перетріть сир через сито або збийте блендером до однорідності. Крок 2 Змішайте сир, яйця, цукор, сіль і манку до однорідної маси. Крок 3 Залиште сирну масу відпочивати на 20–30 хвилин, щоб манка набухла. Крок 4 Змоченими у воді руками сформуйте кульки розміром з волоський горіх, за бажання покладіть усередину ягоду або фрукт. Крок 5 Закип’ятіть підсолену воду та опустіть у неї гомбовці. Крок 6 Варіть після спливання ще 3–5 хвилин на слабкому вогні. Крок 7 Розтопіть на сковороді вершкове масло, всипте сухарі та цукор і обсмажуйте до золотистого кольору. Крок 8 Дістаньте гомбовці шумівкою, дайте воді стекти та обкачайте їх у солодкій обсипці з усіх боків.