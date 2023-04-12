Хлопчику пересадили клаптик шкіри на піднебіння, щоб заповнити щілину

У Мукачеві хірурги провели надскладну операцію дев’ятирічному хлопчику, який через щілину у піднебінні втратив можливість нормально їсти та розмовляти. До цього дитину кілька разів оперували в інших регіонах, проте стан хлопчика тільки погіршувався. Операцію проводили закарпатські хірурги спільно з американськими колегами. Наразі хлопчик почувається добре, вже може їсти та говорити, попереду у дитини – курс реабілітації.

Як у середу, 12 квітня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної дитячої лікарні, дитина потрапила до закарпатських медиків після кількох невдалих операцій в інших областях України, які не тільки не допомогли, а навіть погіршили стан хлопчика.

«Рідні вже втратили будь-яку надію на одужання свого сина, допоки допомогти не погодились американські хірурги. Хлопчика прооперували в Закарпатській обласній дитячій лікарні спільно з дитячим лікарем-хірургом Яном Шелельо», – йдеться у повідомленні.

Операція тривала понад п’ять годин й завершилася успішно. «Це був великий дефект щілини твердого та м’якого піднебіння. Ми провели пересадку вільного клаптя шкіри на судинній ніжці в ротову порожнину для того, аби закрити цей великий дефект. Операція була надскладна, тому що дитина вже кілька разів була оперована в різних клініках, але з певних причин результат був невдалий і було дуже мало вільних тканин. Американські колеги провели складну роботу, яка принесла хороший результат», – зазначив хірург Ян Шелельо.

Наразі у хлопчика триває реабілітація. Зараз він може нормально харчуватися та розмовляти й вже за кілька років й зовсім забуде про важку хворобу, що не давала повноцінно жити.