Поцедура пройшла успішно, дитина вже дихає самостійно

У лікарні святого Мартина у Мукачеві у реанімації провели новонародженій дитині складну процедуру краніо-церебральної гіпотермії – охолодження тіла за допомогою спеціального обладнання. Цей метод на Закарпатті застосували вперше. За словами лікарів, процедура пройшла успішно, дитина вже дихає самостійно.

Про проведення охолодження тіла новонародженого для лікування асфіксії повідомила прес-служба мукачівської лікарні святого Мартина у вівторок, 23 серпня. За даними медиків, в залежності від ступеня кисневої недостатності у новонароджених виникає різна глибина і ступінь ураження головного мозку – від неврологічних розладів до смерті. Процедура краніо-церебральної гіпотермії дозволяє мінімізувати наслідки асфіксії у новонароджених дітей.

Як розповів завідувач відділення реанімації новонароджених Аркадій Ольчедаївський, цей метод дозволяє охолодити тіло до температури 33-33,5 градуси. «Охолоджується головний мозок, всі внутрішні системи, дитина вводиться у медикаментозний сон, їй проводиться штучна вентиляція легень і дитина відпочиває близько трьох діб. В такому стані проводиться лікування інтенсивна терапія набряку головного мозку, підтримки життєво важливих функцій організму та відновлення функцій головного мозку. Через три доби орієнтовно дитина зігрівається і в цій ситуації ушкодження головного мозку мінімізується», – пояснив Аркадій Ольчедаївський.

За словами медика, у Мукачеві дитина народилася із важкою асфіксією, з важкими дихальними розладами, однак процедура була проведена новонародженому успішно: «Маємо великий позитивний ефект, дитина уже знята зі штучної вентиляції легень та дихає самостійно, у неї нема проявів важких уражень центральної нервової системи. Ефект для нас чудовий», – зазначив лікар, додавши, що наразі лікарня святого Мартина, за необхідності, готова приймати новонароджених дітей з інших пологових відділень для проведення цієї процедури.

Зазначимо, асфіксія – це патологія, за якої порушується процес дихання, і у дитини розвивається нестача кисню. Вона буває відразу після народження або в перші декілька діб. Надалі у дитини можуть спостерігати судоми, набряк головного мозку, зупинка дихання, підвищений внутрішньочерепний тиск, зниження тонусу судин, розлад серцевого ритму, порушення роботи органів сечовиділення і травної системи та інше.