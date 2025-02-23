На першому поверсі розмістять комерцію

Колишню адмінбудівлю занедбаного заводу «Львівсільмаш» перебудують під офісний центр. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради 21 вересня.

Йдеться про триповерхову будівлю, що розташована на території занедбаного заводу «Сільмаш» на вул. Городоцькій, 207. Її планують адаптувати під громадські функції. При цьому, параметри будівлі не змінюватимуть, а перший поверх пристосують під потреби маломобільних людей.

Візуалізація забудовника

Крім цього, нефункціональний третій поверх перетворять на мансарду з активними функціями. Судячи з візуалізацій, на першому поверхі розмістять комерцію та ресторани.

За містобудівними умовами і обмеженнями до ЛМР звернулося ТзОВ «Народна 5». Компанія зареєстрована у 2023 році і займається виробництвом будматеріалів. Одноосібною власницею компанії є Євгенія Сабашук – невістка народного депутата 4-го і 8-го скликань Петра Сабашука. Її чоловік Ілля Сабашук є власником колишнього заводу «Сільмаш» і розвиває на його території Lemberg Industrial Park. Ця компанія вже отримувала дозвіл на перебудову закинутої котельні заводу «Львівсільмаш» під офісний центр.

У грудні 2024 року низка компаній Сабашуків, зокрема ТзОВ «Народна 5», «ЛОЦ»«НОЦ»«ЛПК» та «Цех-8», отримали від міськради дозвіл на відведення землі під забудову території заводу.