Смажена ковбаса в тісті – це проста й ностальгійна страва, яка багатьом нагадує домашню кухню минулих років. Вона виходить рум’яною, соковитою всередині та з ніжною скоринкою зовні. Такий варіант чудово підійде для швидкого перекусу або ситного сніданку. Готується страва легко й не потребує складних інгредієнтів. Рецепт від Cookery.

Інгредієнти Варена ковбаса 500 г Яйця 2 шт. Борошно приблизно 3 ст. ложки Молоко 100 мл Олія рослинна 1 ч. л. Смалець 100 г Сіль за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Підготуйте ковбасу. Очистьте її від плівки та наріжте скибочками товщиною приблизно 0,5 см. Крок 2 Приготуйте тісто. Розітріть яйця з борошном, поступово вливайте молоко та перемішуйте до однорідності. Додайте сіль і рослинну олію. Зробіть тісто рідшим, ніж на оладки, але густішим, аніж на млинці. Крок 3 Розтопіть смалець на сковороді. Вмочайте кожну скибочку ковбаси в тісто та викладайте на сковороду. Обсмажуйте з обох боків до золотистої скоринки. Крок 4 Викладіть готову ковбасу на тарілку та за бажанням посипте зеленню.