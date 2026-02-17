Закуска з далекого дитинства: смажена варена ковбаса у клярі0
До теми
- Штрудель із куркою та грибами. Рецепт дня ZAXID.NET
- Рисові котлети без м'яса на сковороді. Рецепт дня ZAXID.NET
- Крильця теріякі. Рецепт дня ZAXID.NET
Смажена ковбаса в тісті – це проста й ностальгійна страва, яка багатьом нагадує домашню кухню минулих років. Вона виходить рум’яною, соковитою всередині та з ніжною скоринкою зовні. Такий варіант чудово підійде для швидкого перекусу або ситного сніданку. Готується страва легко й не потребує складних інгредієнтів. Рецепт від Cookery.
Інгредієнти
|Варена ковбаса
|500 г
|Яйця
|2 шт.
|Борошно
|приблизно 3 ст. ложки
|Молоко
|100 мл
|Олія рослинна
|1 ч. л.
|Смалець
|100 г
|Сіль
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте ковбасу. Очистьте її від плівки та наріжте скибочками товщиною приблизно 0,5 см.
Крок 2
Приготуйте тісто. Розітріть яйця з борошном, поступово вливайте молоко та перемішуйте до однорідності. Додайте сіль і рослинну олію. Зробіть тісто рідшим, ніж на оладки, але густішим, аніж на млинці.
Крок 3
Розтопіть смалець на сковороді. Вмочайте кожну скибочку ковбаси в тісто та викладайте на сковороду. Обсмажуйте з обох боків до золотистої скоринки.
Крок 4
Викладіть готову ковбасу на тарілку та за бажанням посипте зеленню.