У продуктовому магазині петрушку часто продають у пучках у відкритому холодильнику, де зелень регулярно обприскують

Петрушка завжди мала коротший термін зберігання, ніж інші трави. Однак існує правильний спосіб зберігання петрушки, щоб вона довше зберегла свій свіжий смак, пише Martha Stewart.

Як зберігати петрушку?

У банці з водою

Петрушку модна зберігати в банці з водою, як букет квітів. Зрізані стебла притягують воду через водні канали, і ця вода потрапляє до листя, підтримуючи його зволоженим та подовжуючи термін зберігання трави.

Наповніть банку приблизно на 2 сантиметри водою. Додайте петрушку в банку, переконавшись, що стебла занурені у воду, але листя не перебуває у воді. Поставте банку в холодильник. Міняйте воду кожні 2 або 3 дні.

При такому зберіганні петрушка може залишатися свіжою протягом п'яти-семи днів.

У паперовому рушнику

Інший варіант – загорнути петрушку у вологий паперовий рушник, а потім покласти її в поліетиленовий пакет або герметичний контейнер. Ви також можете використовувати чисту кухонну серветку. Вологий рушник або серветка збалансують вологість листя, зберігаючи їх свіжими.

Злегка зволожте паперовий рушник, вичавивши зайву воду. Нещільно загорніть петрушку в паперовий рушник. Помістіть загорнуту петрушку в пластиковий пакет, що закривається, або герметичний контейнер. Зберігайте петрушку в холодильнику.

Важливо злегка зволожити паперовий рушник, щоб він не був занадто мокрим, адже це може спричинити появу цвілі. А якщо він буде занадто сухим, це може призвести до в’янення.

Щоб продовжити термін придатності петрушки, слід міняти або знову зволожувати паперовий рушник приблизно кожні два дні. При цьому варто видаляти пожовклі листя або слизькі ділянки, щоб петрушка залишалася свіжою.

Якщо зберігати петрушку таким чином, вона може залишатися свіжою від 7 до 10 днів.