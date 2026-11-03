Заливний хліб. Рецепт дня
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Заливний хліб – це м’яка домашня випічка з ніжним вершковим смаком, яку легко приготувати в духовці. Він виходить ніжним усередині, з рум’яною скоринкою зовні. Рецептом ділиться сайт Shuba.
Інгредієнти
|Пшеничне борошно
|300 г
|Сухі дріжджі
|1 ч. л.
|Сіль
|0,5 ч. л. для тіста
|Цукор
|1 ст. л.
|Тепла вода
|100 мл
|Молоко
|100 мл
|Соняшникова рафінована олія
|2 ст. л.
|Куряче яйце
|1 шт.
|Натуральний йогурт без наповнювачів
|100 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Змішайте теплу воду з молоком. Просійте борошно в миску, додайте дріжджі, сіль і цукор, перемішайте.
Крок 2
Частинами вливайте молочну суміш у борошно, постійно перемішуючи вінчиком або ложкою. Коли тісто стане густим, додайте олію та продовжуйте вимішувати.
Крок 3
Перекладіть тісто на стіл і вимішуйте руками протягом 8–10 хвилин. Поверніть його в миску, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Змастіть форму олією та застеліть дно пергаментом. Обімніть тісто, змастіть робочу поверхню олією, сформуйте з тіста джгут і наріжте його на 12–14 частин.
Крок 5
Сформуйте з кожного шматочка кульку та викладіть їх у форму впритул одна до одної. Накрийте рушником і залиште в теплому місці ще на 20–25 хвилин.
Крок 6
Розігрійте духовку до 180 °C. Змішайте йогурт із яйцем, додайте дрібку солі та перемішайте до однорідності.
Крок 7
Полийте тісто йогуртовою сумішшю та випікайте 30–35 хвилин, доки хліб не стане рум’яним, а заливка не вбереться в тісто.
Крок 8
Дістаньте готовий хліб із духовки, дайте йому трохи охолонути та подавайте до столу.