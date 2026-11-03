Заливний хліб – це м’яка домашня випічка з ніжним вершковим смаком, яку легко приготувати в духовці. Він виходить ніжним усередині, з рум’яною скоринкою зовні. Рецептом ділиться сайт Shuba.

Інгредієнти

Пшеничне борошно 300 г Сухі дріжджі 1 ч. л. Сіль 0,5 ч. л. для тіста Цукор 1 ст. л. Тепла вода 100 мл Молоко 100 мл Соняшникова рафінована олія 2 ст. л. Куряче яйце 1 шт. Натуральний йогурт без наповнювачів 100 мл

Спосіб приготування:

Крок 1 Змішайте теплу воду з молоком. Просійте борошно в миску, додайте дріжджі, сіль і цукор, перемішайте.

Крок 2 Частинами вливайте молочну суміш у борошно, постійно перемішуючи вінчиком або ложкою. Коли тісто стане густим, додайте олію та продовжуйте вимішувати.

Крок 3 Перекладіть тісто на стіл і вимішуйте руками протягом 8–10 хвилин. Поверніть його в миску, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Змастіть форму олією та застеліть дно пергаментом. Обімніть тісто, змастіть робочу поверхню олією, сформуйте з тіста джгут і наріжте його на 12–14 частин.

Крок 5 Сформуйте з кожного шматочка кульку та викладіть їх у форму впритул одна до одної. Накрийте рушником і залиште в теплому місці ще на 20–25 хвилин.

Крок 6 Розігрійте духовку до 180 °C. Змішайте йогурт із яйцем, додайте дрібку солі та перемішайте до однорідності.

Крок 7 Полийте тісто йогуртовою сумішшю та випікайте 30–35 хвилин, доки хліб не стане рум’яним, а заливка не вбереться в тісто.