Виробничий комплекс на вул. Жовківській, 63, продали з аукціону

Національний банк України продав на торгах складські та промислові приміщення площею понад 9 тис. м2 у Львові на вул. Жовківській, 63. Аукціон відбувся у середу, 28 травня, на платформі «Прозорро.Продажі». Раніше комплекс будівель належав нині збанкрутілому банку «Фінансова ініціатива» оголошеного в розшук українського олігарха Олега Бахматюка.

Згідно з описом лоту, на продаж були виставлені дві виробничі будівлі на Підзамчі площею 1,61 тис. м2 та 7,41 тис. м2 зі стартовою ціною 57,03 млн грн.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, приміщення належали банку «Фінансова ініціатива» мільярдера Олега Бахматюка, що збанкрутував у 2015 році. Самого ж Бахматюка ще 2019 року Міністерство внутрішніх справ за заявою Національного антикорупційного бюро оголосило в розшук за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку. Саме під цей кредит банк Бахматюка заставив, зокрема, приміщення на вул. Жовківській.

У 2021 році Національний банк стягнув їх у свою власність, проте ще деякий час тривала судова тяганина для виселення орендарів. Відтоді було кілька спроб продати приміщення на вул. Жовківській, проте раніше аукціони були скасовані через відсутність потенційних покупців.

У торгах 28 травня взяли участь дві компанії – ТОВ «Українська аукціонна компанія» з Києва та ТОВ «Металворкшоп» зі Львова. Переможцем стало львівське підприємство, яке запропонувало 57,6 млн грн за об’єкт.

Компанія «Металворкшоп», згідно з даними сайту, надає послуги з повного циклу металообробки понад 20 років і є лідером в цьому сегменті у західному регіоні України. Також вона виготовляє металеве кондитерське та кухонне приладдя під торговою маркою «Бритванка», а також професійне обладнання для крафтового алкоголю «Крафтер».

Власником «Металворкшопу» є львів’янин Максим Андрущишин. Раніше його компанія придбала ділянку у промзоні «Сигнівка» на околиці Львова.