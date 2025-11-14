Рецепти
Швидкий сніданок із запеченої тортильї з яйцем. Рецепт дня0
Ця страва – швидкий та смачний варіант для сніданку або легкого обіду. Вона поєднує ніжність яєць, свіжість овочів і тягучість сиру, а готується всього за кілька хвилин. Ідеально, коли хочеться чогось поживного та водночас простого. Рецепт від Іnmykitchen_pl.
Інгредієнти
|Тортилья
|1 шт.
|Яйця
|2 шт.
|Вершковий сирок
|1 ст. л.
|Зелена цибулька та петрушка
|(дрібно нарізані) жменя
|Червона цибуля (подрібнена)
|1/4 шт.
|Помідор (нарізаний кубиками)
|1/2 шт.
|Сіль, чорний мелений перець
|за смаком
|Твердий жовтий сир
|2 скибочки
Спосіб приготування:
Крок 1
У мисці збийте яйця з вершковим сирком до однорідності.
Крок 2
Додайте подрібнену зелень, цибулю, помідор, посоліть і поперчіть, добре перемішайте.
Крок 3
Викладіть тортилью у форму для запікання.
Крок 4
Вилийте на неї яєчно-овочеву суміш.
Крок 5
Покладіть зверху скибочки жовтого сиру.
Крок 6
Запікайте при температурі 180°C приблизно 20 хвилин.
