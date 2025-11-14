Ця страва – швидкий та смачний варіант для сніданку або легкого обіду. Вона поєднує ніжність яєць, свіжість овочів і тягучість сиру, а готується всього за кілька хвилин. Ідеально, коли хочеться чогось поживного та водночас простого. Рецепт від Іnmykitchen_pl.

Інгредієнти Тортилья 1 шт. Яйця 2 шт. Вершковий сирок 1 ст. л. Зелена цибулька та петрушка (дрібно нарізані) жменя Червона цибуля (подрібнена) 1/4 шт. Помідор (нарізаний кубиками) 1/2 шт. Сіль, чорний мелений перець за смаком Твердий жовтий сир 2 скибочки Спосіб приготування: Крок 1 У мисці збийте яйця з вершковим сирком до однорідності. Крок 2 Додайте подрібнену зелень, цибулю, помідор, посоліть і поперчіть, добре перемішайте. Крок 3 Викладіть тортилью у форму для запікання. Крок 4 Вилийте на неї яєчно-овочеву суміш. Крок 5 Покладіть зверху скибочки жовтого сиру. Крок 6 Запікайте при температурі 180°C приблизно 20 хвилин.