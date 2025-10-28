Поєднання солодкого меду, пікантної гірчиці та соєвого соусу створює насичений карамельний соус, який ідеально просочує м’ясо. Реберця виходять ніжними всередині та апетитно рум’яними зовні. Рецепт від «Порадимо».

Інгредієнти

Свинячі реберця 500 г Соєвий соус 4 ст. л. Мед 2 ст. л. Оливкова олія 2 ст. л. Гірчиця 1 ст. л. Оцет 6% 1 ст. л. Часник 3 зубчики Перець чорний мелений за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Реберця промийте, обсушіть паперовим рушником і натріть свіжомеленим чорним перцем.

Крок 2 У глибокій мисці змішайте соєвий соус, мед, оливкову олію, гірчицю та оцет.

Крок 3 Додайте до соусу подрібнений або видавлений через прес часник. Добре перемішайте, щоб отримати однорідний маринад.

Крок 4 Помістіть реберця у маринад, ретельно обгорніть кожен шматочок соусом і залиште на 3-4 години, щоб м’ясо добре просочилося (можна поставити в холодильник).

Крок 5 Перекладіть реберця у рукав для запікання, зробіть кілька проколів зверху, щоб виходила пара. Покладіть рукав у форму для запікання.

Крок 6 Поставте форму в попередньо розігріту до 180-200°C духовку й запікайте 35-50 хвилин.

Крок 7 Наприкінці обережно розріжте рукав і залиште реберця у відкритому вигляді ще на кілька хвилин, щоб вони зарум’янилися.