Червоним кольором на фотографії обведено межі земельної ділянки, яку передали у приватну власність

Держгеокадастр Львівської області передав 0,12 га землі історико-культурного заповідника «Тустань» у приватну власність. Ділянку, що розташована біля Урицьких скель, передали бійцю АТО під садівництво. Адміністрація заповідника називає дії Держгеокадастру незаконними і вимагає повернути землю.

Як розповів ZAXID.NET директор заповідника «Тустань» Андрій Котлярчук, земельна ділянка площею 0,12 га попри те, що розташована на території заповідника, з різних причин багато років не була оформлена і не мала кадастрового номера. У 2012 році заповідник «Тустань» розробив детальний план території, в якому передбачалось, що ця земельна ділянка отримає цільове призначення «землі історико-культурного призначення». Однак у травні 2020 року Держгеокадастр зареєстрував цю ділянку як «землі» запасу Підгородецької сільської ради. Ця земельна ділянка розташована поруч з Урицькими скелями – популярною туристичною точкою «Тустані».

Вже в кінці серпня Держгеокадастр у Львівській області передав цю земельну ділянку у власність приватній особі під садівництво. Відомо, що ділянку отримав ветеран АТО, однак його ім’я у наказі Держгеокадастру не вказане. В адміністрації такі заповідника дії Держгеокадастру називають незаконним захопленням землі.

«Все це схоже на добре відкатану схему. Це територія заповідника, але її незаконно передають для ведення садівництва фізичній особі. Яке може бути садівництво на території пам’ятки археології? У Держгеокадастрі мають Детальний план території заповідника та схему охоронних зон пам'ятки, то ж не могли не знати, що передають ділянку фізичній особі в незаконний спосіб», – обурюється директор Державного історико-культурного заповідника «Тустань».

На карті позначене місце розташування ділянки, яку передали АТОвцеві

Зазначимо, що згідно із законодавством, територія пам’ятки археології може бути виключно державною власністю історико-культурного призначення. Передача такої землі у приватну власність законом не передбачається.

«Держгеокадастр доживає останні дні перед розформуванням, і цим, припускаю, вирішили скористатись його посадові особи, очевидно сподіваючись лишитися непокараними», – переконаний керівник ГО «Тустань» Василь Рожко.

Юристи заповідника «Тустань» вже подали запити до ГУ Держгеокадастру у Львівській області, а також звернулися з листами до ЛОДА та Львівської облради з проханням зупинити приватизацію земель заповідника. ZAXID.NET також надіслав запит в обласний Держгеокадастр, щоб отримати інформацію про земельну ділянку заповідника, передану у приватну власність.

Державний історико-культурний заповідник «Тустань» створили у 1994 році відповідно постановою уряду, його загальна площа – 464 га.