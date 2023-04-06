Avalon HOLIDAY, старт продажу

Попри все минулий рік був продуктивним для компанії Avalon, адже більше ніж 900 нових мешканців отримали ключі від квартир. Девелопер і зараз продовжує будувати і здавати нові об’єкти в межах своїх проектів. Один із них – Avalon HOLIDAY, головна особливість якого – можливість мешканцям відчувати спокій та гармонію за межами гучного міста.

У Сокільниках по вул. Героїв Майдану, що за 5 хвилин від головної автомагістралі в Львова вулиці Стрийської, інвестиційно-девелоперська компанія Avalon розбудовує новий мікрорайон комфорт-класу Avalon HOLIDAY та розпочинає продаж сімнадцятої та вісімнадцятої черг.

Avalon HOLIDAY, естетичні фасади (фото Avalon)

Мешканці ЖК мають усі плюси затишного заміського життя – можливість займатись спортом на чистому повітрі, без метушні прогулятись з собакою, відпочити на природі, споглядаючи захід сонця, чи весело провести час із друзями в одному з місцевих ресторанчиків. А за необхідності – швидко повернутись до міського життя.

Архітектори багато працювали над зовнішнім виглядом та інфраструктурою комплексу – потрапляючи сюди насолоджуєшся розміреністю життя та легкими геометричними формами малоповерхових будинків, функціональним мінімалізмом та стриманим декором. Якість – важлива цінність у роботі Avalon. Тому для оздоблення фасадів, входів до під’їздів та приміщень на перших поверхах, де будуть розміщенні комерційні проекти, компанія використовує алюміній бельгійської компанії Reynaers – один із найякісніших у світі. Водночас для стін обрали елітну декоративну штукатурку клінкеріт, яка імітує клінкерну цеглу.

Турботу про себе відчуваєш вже з перших хвилин у новому ЖК. У кожному будинку на першому поверсі є місця для зберігання велосипедів, візочків, іграшкових автомобілів, що зручно для сімей з маленькими дітками. Їм у комплексі сумувати не доведеться – завдяки інтерактивним та розвивальним дитячим майданчикам Hip, де є усе для активних ігор – гойдалки, лабіринти, мотузкові парки та гірки. Після активного дозвілля потрапити додому можна за декілька секунд, завдяки швидкісним ліфтам Kone.

Avalon HOLIDAY, внутрішній двір (фото Avalon)

Усе найнеобхідніше розміщується в пішій доступності. На перших поверхах будинків працюватимуть магазини та інші комерційні проекти. Жити і насолоджуватись життям можна не виїжджаючи зі свого району. До речі, район забудовується незвично – кільцями, у які об’єднанні кілька будинків. Два такі «бублики» вже збудовані та введені в експлуатацію, на черзі – ще декілька.

Усіма будинками у комплексі після їх здачі в експлуатацію опікується Avalon Facility Service – управлінська компанія Avalon. Її спеціалісти дбають про технічний стан обладнання та комунікації будинку, контролюють дотримання протипожежної безпеки, відповідають за чистоту у місцях загального користування, піклуються про зелені насадження. Якість роботи спеціалістів компанії оцінили вже тисячі мешканців житлових комплексів, що їх побудував Avalon.

Avalon HOLIDAY, старт нової черги (фото Avalon)

Особливість Avalon HOLIDAY – близькість до природи. У комплексі є навіть власний променад із великою кількістю різноманітних зелених насаджень. Проект ландшафтного дизайну створений спільно з компанією «ГалСад». У деякі моменти здається, що до найближчої цивілізації, як мінімум, 15 км. Насправді Avalon HOLIDAY комфортно заховався в 400 метрах від вулиці Стрийської. Поряд розташовані чотири бізнес-центри, гіпермаркет Епіцентр та ТРЦ King Cross Leopolis – на відстані 2,5 кілометрів. В аквапарк «Пляж» можна дістатись за сім хвилин, а до кінно-спортивного комплексу – за одинадцять.

Компанія Avalon має на меті розвивати далі цей мікрорайон. Тому житло у ЖК Avalon HOLIDAY зацікавить інвесторів, адже із розвитком району нерухомість тут лише дорожчатиме. Оренда квартир тут теж користується популярністю – усе більше людей вибирають для життя комфортні райони з однодумцями і розвиненою інфраструктурою. Avalon HOLIDAY – один із небагатьох таких об’єктів неподалік Львова. Місце, де ти живеш в гармонії з природою та обираєш стиль життя, що дарує свободу та спокій.

Avalon – інвестиційно-девелоперська компанія заснована у Львові 2014 року для управління прямими девелоперськими інвестиціями у комерційну та житлову нерухомість. З 2014 року компанія «Авалон інк.» під брендом Avalon успішно залучила більше 6 тисяч інвесторів, реалізувала 14 інвестиційно-девелоперських проєктів житлової та комерційної нерухомості площею на понад 500 тис. м2.