Раніше «Укрпошта» заявила про затримки під час перевірок польськими митниками

У Польщі заперечили заяви генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського про нібито блокування вантажівок компанії на українсько-польському кордоні. Водночас польські служби підтвердили, що останнім часом приділяють більше уваги перевіркам вантажів через ризик диверсій із використанням поштових відправлень. Про це пише польське видання Rzeczpospolita.

Зокрема, у Міністерстві фінансів Польщі заявили, що на пунктах пропуску не запроваджували жодних спеціальних обмежень чи посиленого контролю саме щодо «Укрпошти».

«На польських пунктах пропуску через кордон з Україною не проводилися та не проводяться жодні посилені контрольні заходи, спрямовані на товари “Укрпошти”, а також не було випадків блокування перевезень», – повідомили у відомстві.

Водночас у польській податково-митній адміністрації зауважили, що митники мають право проводити вибіркові перевірки на основі аналізу ризиків, аби переконатися, що вантаж відповідає декларації.

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За словами речниці Національної податкової адміністрації Юстини Пасєчинської, перевірки є звичайною практикою, оскільки митники регулярно виявляють випадки контрабанди.

Крім того, за інформацією польської сторони, «Укрпошта» не подавала офіційних скарг чи протестів щодо нібито тривалих затримок на кордоні.

Разом із тим Rzeczpospolita пише, що після двох вибухів у сортувальних центрах поштових операторів у Києві польські служби стали уважніше перевіряти вантажі, які прибувають з України. Це пов’язують із ризиком використання поштових відправлень для диверсій, зокрема за участю російських спецслужб.

У польському Агентстві внутрішньої безпеки (ABW) теж підтвердили, що після початку повномасштабної війни в Україні служби перевіряють потенційні загрози, пов’язані з міжнародними вантажами, однак деталей таких заходів не розголошують.

Що відомо про затримку посилок «Укрпошти»?

Наприкінці червня генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що упродовж двох місяців польська митниця нібито затримувала автомобілі компанії для тривалих перевірок. За його словами, через це «Укрпошта» перенаправила частину міжнародних відправлень через Угорщину та Словаччину.

Смілянський також припустив, що саме через ці затримки президент Володимир Зеленський повернув Польщі орден Білого Орла через приватну «Нова пошту», а не через державну «Укрпошту». Польська сторона наразі ж офіційно відкинула ці звинувачення.

Нагадаємо, на тлі рішення Володимира Зеленського надати найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО президент Польщі Кароль Навроцький позбавив його ордену Білого Орла. 20 червня Зеленський повернув свою нагороду.