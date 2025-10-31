Вибух пролунав у сортувальному центрі «Укрпошти» під час митного контролю

Правоохоронці затримали 40-річного тернополянина, якого вважають причетним до вибуху 30 жовтня на «Укрпошті» в Солом’янському районі Києва. Про це у п’ятницю, 31 жовтня, повідомила Нацполіція.

Як зазначають поліцейські, 40-річний мешканець Тернополя виготовив сувеніри з боєприпасів, зробивши на них гравіювання та відправив через поштові відправлення. У сортувальному центрі під час огляду вона здетонувала.

Поліцейські Києва у співпраці із поліцією Тернополя затримали чоловіка у його квартирі. Під час проведення обшуку правоохоронці вилучили ще десяток боєприпасів. Слідчі розпочали кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Тернополянину загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 30 жовтня ввечері у Солом’янському районі столиці у сортувальному центрі «Укрпошти» під час митного контролю міжнародних поштових відправлень стався вибух. Внаслідок чого постраждали двоє працівників Київської митниці та троє працівників «Укрпошти». Згодом під час огляду вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із небезпечним вмістом.