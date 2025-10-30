Вибух пролунав під час огляду посилки на сортувальному центрі «Укрпошти»

У четвер, 30 жовтня, у Солом’янському районі Києва в приміщенні пошти пролунав вибух під час огляду однієї з посилок. П’ятеро працівників отримали поранення. Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці зазначають, що вибух пролунав 30 жовтня під час огляду посилки на сортувальному центрі одного з поштових операторів у Солом’янському районі Києва. Внаслідок інциденту постраждали п’ятеро працівників відділення.

«На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки главку поліції та медики. Усі обставини події встановлюються», – йдеться у дописі.

Мер Києва Вітай Кличко уточнив, що мова йде саме про відділення «Укрпошти».

Доповнено о 19:23. На сторінці «Укрпошти» заявили, що інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей. Під час огляду вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом.



«Система контролю спрацювала, але, на жаль, п’ятеро співробітників зазнали поранень. Їм надається вся необхідна медична допомога», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, 9 червня у відділенні «Нової пошти» в Луцьку пролунав вибух. Як з’ясували правоохоронці, чоловік замовив три імітаційні гранати й під час огляду посилки, випадково підірвав одну з них.