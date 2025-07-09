Висока температура та вологість сприяють розмноженню шкідників

У спекотну пору року потрібно приділяти увагу правильному зберіганню круп, адже висока температура та вологість сприяють розмноженню шкідників. УНІАН розповідає, як правильно зберігати крупи влітку.

Як зберігати крупи?

У спеку краще зберігати крупи в скляних банках, адже скло не пропускає запахи, не вбирає вологу та забезпечує герметичність, якщо закривати контейнер кришкою з ущільнювачем.

Зберігаючи рис, потрібно пам’ятати, що ця крупа віддає перевагу прохолоді та сухості. Тому весь рис краще пересипати в суху, чисту місткість та прибрати якомога далі від сонячних променів та плити.

Більшість круп також потрібно зберігати в сухому, чистому та скляному контейнері із герметичною кришкою в прохолодному місці. Також потрібно пам’ятати, що у стару крупу не можна всипати нову крупу. Спочатку потрібно повністю використати стару крупу, а потім перейти до іншої. Таким чином ви не перенесете в нову крупу личинки та яйця шкідників.

Також варто регулярно переглядати свої крупи, щоб вчасно помітити появу шкідників та не дати їм безконтрольно розмножуватися.