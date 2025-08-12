Існує простий спосіб, який допоможе зберегти авокадо свіжим набагато довше

Авокадо – смачний та корисний продукт, але кожен, хто хоча б раз залишав його половину на наступні дні, знає, що вже за кілька годин він потемніє та втратить апетитний вигляд. Express розповідає, чим потрібно змастити половину авокадо, щоб воно не потемніло.

Існує простий спосіб, який допоможе зберегти авокадо свіжим набагато довше. Після того як ви розрізали авокадо, візьміть половину, яку плануєте залишити, та змастіть відкриту частину тонким шаром лимонного соку. Сік діятиме як захисний бар’єр від кисню та будь-яких бактерій. А кислота в лимоні допомагає зупинити окиснення, оскільки знижує рівень pH авокадо та уповільнює ферменти, які викликають потемніння м’якоті.

Для того щоб рівномірно розподілити лимонний сік, використовуйте зворотну сторону чайної ложки. Далі авокадо варто щільно загорнути в харчову плівку.

Після цього ви можете зберігати авокадо в холодильнику до тижня.