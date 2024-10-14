До переліку обраних потрапило 22 футболісти

Тренерський штаб збірної України визначився з гравцями, які зможуть зіграти проти Чехії у матчі 4-го туру Ліги націй. До заявки, яку опублікував офіційний сайт УАФ, потрапили 22 футболісти. З тих гравців, які перебувають у Вроцлаві, до переліку не були включені Валерій Бондар та Владислав Кабаєв. Натомість повернувся Тарас Степаненко, який пропускав матч проти Грузії через ушкодження.

Заявка збірної України на матч 4-го туру Ліги націй проти Чехії:

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка»).

Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка»). Захисники: Олександр Тимчик («Динамо»), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, (усі – «Шахтар»), Богдан Михайліченко («Полісся»), Ілля Забарний («Борнмут»), Максим Таловєров (ЛАСК), Олександр Сваток («Остін»).

Олександр Тимчик («Динамо»), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, (усі – «Шахтар»), Богдан Михайліченко («Полісся»), Ілля Забарний («Борнмут»), Максим Таловєров (ЛАСК), Олександр Сваток («Остін»). Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (обидва – «Динамо»), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков, Тарас Степаненко (усі – «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся»), Михайло Мудрик («Челсі»), Іван Калюжний («Олександрія»).

Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (обидва – «Динамо»), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков, Тарас Степаненко (усі – «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся»), Михайло Мудрик («Челсі»), Іван Калюжний («Олександрія»). Нападники: Владислав Ванат («Динамо»), Артем Довбик («Рома»), Роман Яремчук («Олімпіакос»).

Нагадаємо, матч Україна – Чехія відбудеться вже сьогодні, 14 жовтня, у Вроцлаві на стадіоні «Tarczynski Arena» і розпочнеться о 21:45 за київським часом. Обслуговуватиме гру іспанська бригада суддів на чолі з Гульєрмо Куадру.

Після 3-х турів команда Сергія Реброва у турнірній таблиці квартету йде останньою, набравши 3 очки. Стільки ж в Албанії, яка посідає третю сходинку. Перше та друге місце ділять Грузія та Чехія – в обох команд по 6 пунктів.

До слова, у першій зустрічі між чехами та українцями, яка відбулась 10 вересня в межах 2-го туру Ліги націй, «синьо-жовті» поступились за рахунком 2:3.