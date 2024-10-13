Національна команда продовжує страждати через кадрові проблеми

У понеділок, 14 жовтня, збірна України в межах 4-го туру Ліги націй зіграє з Чехією. У цьому поєдинку тренерський штаб «синьо-жовтих» не зможе розраховувати на голкіпера «Шахтаря» Дмитра Різника.

За повідомленням офіційного сайту УАФ, воротар отримав ушкодження і вирушив до свого клубу для відновлення. Таким чином, у розпорядженні Сергія Реброва залишаються Анатолій Трубін з «Бенфіки» та Георгій Бущан з «Динамо».

Цікаво, що раніше Різник був довикликаний до табору національної команди замість Андрія Луніна, у якого виявили вірусну інфекцію. У матчі з Грузією, в якому Україна здобула дебютну перемогу (1:0) у поточному розіграші турніру, Дмитро на поле не виходив.

Нагадаємо, збірна України перед жовтневими матчами Ліги націй зіткнулась з епідемією травм. Зокрема, через ушкодження відсутні у таборі національної команди Віктор Циганков («Жирона»), Руслан Маліновський («Дженоа»), Віталій Миколенко («Евертон»), Олександр Зінченко («Арсенал»), Андрій Лунін («Реал»), Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко й Олександр Піхальонок (всі – «Динамо»).

Зазначимо, після 3-х турів збірна України у турнірній таблиці групи В1 ліги націй йде останньою, набравши 3 очки. Стільки ж в Албанії, яка посідає третю сходинку. Перше та друге місце ділять Грузія та Чехія – в обох команд по 6 пунктів.

Поєдинок між Україною та Чехії відбудеться у Вроцлаві на «Tarczynski Arena». Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.