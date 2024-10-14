«Синьо-жовті» спробують реабілітуватися за фіаско з чехами у першій зустрічі

У понеділок, 14 жовтня, збірна України у матчі 4-го туру Ліги націй зіграє з Чехією. Поєдинок відбудеться у Вроцлаві на стадіоні Tarczynski Arena і розпочнеться о 21:45 за київським часом. Обслуговуватиме гру іспанська бригада суддів на чолі з Гульєрмо Куадру.

«Синьо-жовті» у попередньому турі зуміли відштовхнутися від дна і повернути інтерес до себе, здолавши лідера групи В1 – Грузію. Для перемоги вистачило одного гола, який до свого доробку записав Михайло Мудрик з «Челсі». Чехія у паралельному матчі без особливих проблем переграла Албанію (2:0). Як наслідок, після 3-х турів команда Сергія Реброва у турнірній таблиці квартету йде останньою, набравши 3 очки. Стільки ж в Албанії, яка посідає третю сходинку. Перше та друге місце ділять Грузія та Чехія – в обох команд по 6 пунктів.

Напередодні дуелі тренерський штаб українців повідомив про чергового травмованого – Дмитра Різника, який був довикликаний на заміну Андрію Луніну. Голкіпер «Шахтаря» вже вирушив до свого клубу для відновлення. Таким чином, у розпорядженні Сергія Реброва залишаються лише два воротарі – Анатолій Трубін з «Бенфіки» та Георгій Бущан з «Динамо».

Нагадаємо, збірна України перед жовтневими матчами Ліги націй зіткнулась з епідемією травм. Зокрема, через ушкодження відсутні у таборі національної команди Віктор Циганков («Жирона»), Руслан Маліновський («Дженоа»), Віталій Миколенко («Евертон»), Олександр Зінченко («Арсенал»), Андрій Лунін («Реал»), Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко й Олександрхальонок (всі – «Динамо»).

За інформацією ЗМІ, передматчеве тренування пропустив і форвард «Роми» Артем Довбик – про пошкодження найкращого бомбардира Ла Ліги минулого сезону раніше не повідомлялось.

До слова, у першій зустрічі між чехами та українцями, яка відбулась 10 вересня в межах 2-го туру Ліги націй, «синьо-жовті» поступились за рахунком 2:3.

FAVBET не бачить фаворита у майбутній дуелі, оцінюючи шанси команд майже однаково. На перемогу Чехії дають 2,70, тоді як успіх України оцінюють у 2,76. Нічия котирується у 3,30. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,09, тоді як тотал менше 2,5 – 1,79.

Серед українців максимальні шанси забити мають Артем Довбик з «Роми» (3,00) та Роман Яремчук з грецького «Олімпіакоса» (3,50). У збірній Чехії роблять ставку на бомбардирські якості Томаша Чванчари з менхенгладбаської «Борусії» (3,50) та Адама Гложека з «Хоффенхайма» (3,50).

Де дивитися матч 4-го туру Ліги націй між збірними України та Чехії

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