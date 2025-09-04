Зелені помідори по-корейськи на зиму. Рецепт дня0
Зелені помідори – універсальний продукт. З них можна приготувати все – від соусів до варення. Особливо смачно виходять зелені помідори по-корейськи на зиму. Морква додає солодкості, часник і мелений перець насичують ароматом і підкреслюють пікантно-солодкий смак цієї закуски. Спочатку овочі маринуємо, а потім недовго проварюємо. Рецепт розрахований на 2 кг помідорів. Рецепт від «Сім’ї Григоряк».
Інгредієнти:
- кг;
- 750 г;
- 1 шт.;
- 100 г;
- 120 мл;
- 130 мл;
- 80 г;
- 5 г;
- 5 шт.;
- 20 г.
Спосіб приготування:
Для приготування зелених помідорів по-корейськи спочатку потрібно підготувати овочі. Зелені помідори слід добре вимити й нарізати тонкими скибочками. Моркву почистити та натерти на тертці для моркви по-корейськи, а очищений часник (6-7 зубчиків) натерти на середній тертці.
Усі підготовлені інгредієнти викладають у металеву миску, додають оцет, олію, цукор, сіль, мелений перець, приправу і ретельно перемішують. Овочі залишають маринуватися приблизно на 3 години.
Після маринування масу ставлять на вогонь, доводять до кипіння й проварюють, періодично помішуючи, протягом 15 хвилин. Гарячі помідори розкладають у стерильні банки, накривають кришками й поміщають у велику каструлю з теплою водою. Після закипання воду варто тримати на помірному вогні ще 30 хвилин для стерилізації.
На завершення банки щільно закручують, перевертають догори дном, загортають у тепле й залишають до повного охолодження.