Володимир Зеленський разом з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і головою Національної поліції Ігорем Клименком

Президент України Володимир Зеленський разом з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і головою Національної поліції Ігорем Клименком обговорив факти корупції у волонтерській діяльності. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

«Внесок наших волонтерів у перемогу України величезний. Але, на жаль, спливають факти й про нечесну діяльність. Один із таких – справа про продаж автомобілів для ЗСУ, яка набула розголосу цими днями», – йдеться у повідомленні.

Голова держави висловив переконання, що заробляти на наших захисниках – неприпустимо.

«Це злочин не лише з погляду закону, а й з погляду людської совісті. Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський відреагував на обшуки у волонтерів. Президент закликав передати йому більш детальну інформацію про обшуки у волонтерів, якщо така є.

Як інформував ZAXID.NET, 8 вересня, зранку поліція з обшуком прийшла до львівського волонтера та активіста Святослава Літинського, який займається постачанням авто для ЗСУ.

У нібито завезенні автівок під виглядом гуманітарної допомоги підозрюють також відомого львівського художника Олеся Дзиндру. 30 серпня Галицький райсуд Львова відпустив волонтерів Олеся Дзиндру та Юрія Музичука під особисті зобов’язання терміном на один місяць.

31 серпня у Львові провели обшуки на підприємстві у волонтера Олега Яницького через гуманітарну допомогу.