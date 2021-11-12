Президент України Володимир Зеленський зранку у п’ятницю, 12 листопада, провів телефонну розмову з прем'єром Грузії Іракілієм Гарібашвілі, яка стосувалася ув'язненого громадянина України та екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі. Про це повідомляється на сайті президента України.

Зеленський наголосив, що права Саакашвілі мають бути дотримані, а непропорційні заходи примусу – недопустимі. Президент також попросив надати доступ до Саакашвілі його матері, близьким та українських лікарів.

Гарібашвілі у відповідь заявив, що здоров’ям ув’язненого опікуються грузинські професійні та висококваліфіковані лікарі. Він також запевнив, що Саакашвілі з першого дня перебування за ґратами перебуває під наглядом лікарів та цілодобово отримує необхідну медичну допомогу.

Прем'єр Грузії зауважив, що Саакашвілі під час переведення в тюремну лікарню здійснював спротив працівникам пенітенціарної системи і словесно та фізично ображав працівників медзакладу.

Зазначимо, що наразі із Грузії надходять суперечливі відомості про стан Саакашвілі, проти якого в цій країні відкрито низку кримінальних справ, які в більшості стосуються часу коли політик був президентом. З 8 листопада він перебуває у медичному закладі при установі виконання покарань № 18 міста Глдані. Однак цей заклад не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів і там немає необхідного медичного обладнання для реанімації Саакашвілі (якщо в цьому виникне потреба).

Крім того, раніше прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача екс-президента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».