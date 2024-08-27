Переговори, про які писали іноземні журналісти, не пов’язані з Курською операцією ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заперечив, що наступ підрозділів Збройних сил України у Курській області Росії зірвала таємні енергетичні переговори в Катарі. Про це глава держави заявив на пресконференції у рамках форуму «Україна 2024. Незалежність», що відбувся у вівторок, 27 серпня.

«Це зовсім не пов'язані речі – Курська операція і зустріч у Катарі. Курська операція не пов'язана з жодним із пунктів формули миру», – заявив президент.

Натомість наступ українських військових пов'язаний передусім із самітом миру, адже «курська операція є одним із пунктів плану перемоги України».

«Курська операція має абсолютно інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами», – наголосив президент України.

Коментуючи зустріч у Катарі, про яку кілька днів тому писали низка іноземних ЗМІ, Зеленський повідомив, що вона не зірвалася, а «була проведена онлайн».

Коментуючи наслідки наступу ЗСУ на Курщині президент розповів, що таким чином вдалося зупинити окупацію Харківщини, а також розв'язане питання не окупації Сумщини і Чернігівщини. Також українським захисникам вдалося розбити велику кількість військ та серйозне угруповання ворога, що змусило окупантів перекинути війська з Харківського і Запорізького напрямку.

Нагадаємо, раніше французька Le Monde та американська The Washington Post писали, що Україна та Росія начебто вели секретні переговори, що мали на меті досягнення угоди про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Однак операція української армії в Курській області начебто перекреслила усі дипломатичні зусилля.

Операція в Курській області: що відомо

6 серпня українські війська зненацька для росіян увійшли на територію Курської області, яка межує із Сумською. За кілька днів Збройним силам вдалось захопили стратегічне місто Суджа, а через тиждень після початку наступу в їхніх руках було вже 1000 км2 російської території. При цьому велика кількість росіян була взята в полон, знищена та захоплена техніка противника.

12 серпня під час засідання Ставки верховного головнокомандувача, президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше офіційно підтвердили наступ Сил оборони України в Курській області.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольній Збройним Силам України частині Курської області – у місті Суджа. Очолив комендатуру генерал-майор Едуард Москальов.