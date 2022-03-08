Україна не прийматиме жодних ультиматумів від російської сторони

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не прийматиме жодних ультиматумів від Росії. Бо вони – лише пропагандистський міф, який не підкріплений підтримкою росіян.

«Жодних ультиматумів ми приймати не будемо. За нами десятки мільйонів українців. Що жорсткіші ультиматуми звучать від Росії, то запекліший опір народу. То більше українці мобілізуються», – зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі для преси, повідомляє видання «Лівий берег».

Він зазначив: позиція Зеленського в тому, що переговори, особливо, коли за столом сидить країна, що явно вміє захищати свої інтереси, – це двостороння дорога. Пропозиція на пропозиції. І пропозиції мають бути адекватними. Наразі російська сторона, помилково оцінивши свій потенціал, зробила помилковий вибір – ставити ультиматуми.

Президент України наголосив: що жорсткіші ультиматуми від них звучать, то запекліший опір народу, це ще більше мобілізує українців.

«Очевидно, що ми жодних ультиматумів приймати не будемо, чого б вони не стосувалися. За нами реально десятки мільйонів українців. І, навряд чи, за будь-якими ультиматумами із Москви стоять десятки мільйонів росіян. Це лише пропагандистські міфи. Наша позиція проста: переговори мають бути реальними та адекватними. Це зробить їх предметними. А предметні переговори не сприймають ультимативну тональність», – зазначив Подоляк.

Він вважає, чим швидше російська сторона це зрозуміє і з цим погодиться, тим менше втрат унаслідок війни зазнає насамперед сама Росія.

У понеділок, 7 березня, у Біловезькій пущі в Білорусі відбувся третій етап переговорів між Україною та Росією. Вони тривали близько чотирьох годин. Наразі сторони домовилися про покращення логістики гуманітарних коридорів, а щодо припинення вогню та бойових дій триватимуть консультації.

Нагадаємо, офіційні переговори між Україною та Росією стосовно російського вторгнення розпочалися 28 лютого в Білорусі. Після другого етапу 3 березня делегації змогли домовитись лише про створення гуманітарних коридорів у містах, де ведуть найжорсткіші бої. Але росіяни не виконали цієї умови і почали обстрілювати мирне населення.

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