А з моменту відкриття ринку земля на Львівщині зросла в ціні утричі

Ціна на землю сільськогосподарського призначення у Львівській області за майже рік зросла удвічі – до 162 тис. грн за гектар. Про це під час прес-конференції, присвяченої ринку землі в Україні, розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик.

Торік у липні, за даними Львівської обласної військової адміністрації, середня ціна за гектар землі в області становила 80,35 тис. грн. А наприкінці грудня 2022 року, за даними міністерства аграрної політики, ціни на землю зросли ще: найдорожча в Україні земля була в Івано-Франківській області – гектар коштував 292 742 грн, у Київській області ціна становила 212 723 грн за гектар, у Львівській – 107 749 грн за гектар (при відкритті ринку ціна становила 51 тис. грн). Найдешевша земля наприкінці минулого року була в Сумській області – гектар землі там коштував 10 534 грн.

На Київщині один гектар землі на початку травня в середньому коштує 148 тис. грн (на початку функціонування ринку він коштував 48 тис. грн), а загалом по Україні ціна зросла орієнтовно на 20%, але не в регіонах, що розташовані близько до бойових дій, там на здорожчання може впливати хіба інфляція.

Денис Башлик додав, що за 4 місяці 2023 року в Україні укладено 13 тис. угод купівлі-продажу землі. Торік таких угод було 53 тис., попри те, що частину року ринок був закритий, а у 2021 році, коли ринок землі запустили, українці уклали 66 тис. угод купівлі-продажу.