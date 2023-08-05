Виконком Львівської міськради видав ТзОВ «Голоско Парк» погодив містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом

Місце, яке раніше називали «підголосківським гетто» або «13-м районом», отримує свіже дихання у плані розвитку соціальної інфраструктури. У мікрорайоні Під Голоско дозволили звести нове житло в обмін на будівництво школи і садка.

«Сьогоднішнє рішення – виняток з правил. І що важливо, це рішення було підтримано робочою групою, яка функціонує в межах мікрорайону, куди входить дуже велика кількість мешканців району, - наголосив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач. – Зараз маємо приклад підходу, коли той, хто хоче будувати житло, вкладає свій ресурс в розбудову соціальної інфраструктури. Школа – це дуже серйозна інвестиція і насправді це допоможе зробити цей район більш комфортним для проживання».

Нагадаємо, ще задовго до початку діяльності у тому районі забудовники «Голоско Парк» та «Резидент Девелопмент» зголосилися звести сучасну школу та дитсадок. А рішення виконкому прийняте лише після детальних консультацій із мешканцями і небайдужими активістами району Під Голоско, зокрема і з учасниками війни з росією. Та й саме засідання провели за присутності робочої групи району, і всі рішення щодо тамтешньої забудови узгоджують із громадою: хороше та європейське правило на майбутнє.

«Соціальна відповідальність ставить забудовника на інший п’єдестал, а інші мають рівнятися та робити ще більші проєкти», – наголосив під час засідання виконкому міський голова Львова Андрій Садовий. Та порадив девелоперам звернути увагу на розвиток спортивної інфраструктури поруч із парком та житловим комплексом.

Тож виконавчий комітет Львівської міськради видав ТзОВ «Голоско Парк» погодив містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській. Ідеться про забудову ділянки площею 20 сотих у приватній власності забудовника. Ділянка належить до земель житлової та громадської забудови і призначена для будівництва багатоквартирного житлового будинку. А новий комплекс (назва «ЖеКа Бро») вписується у ландшафт і прикрасить район. Адже будинок буде у вентильованому фасаді і з чудовим краєвидом із затишних терас на парк і зелень. Присутні на засіданні виконкому активісти не заперечували проти розвитку мікрорайону.

Натомість девелопери хочуть спільно із представниками міської влади розглянути проєкти розвитку спортивної інфраструктури, зокрема ідеться про цілорічний відкритий басейн. Уже через десять днів мера вітатимуть на ділянці, де буде нова школа: там розпочинають після відповідних дозволів роботи. Варто зазначити, що компанія Резидент Девелопмент має досвід зведення навчальних закладів. Бо уже будує сучасну школу на Героїв Крут. Там на прохання освітян, із якими під час проєктування провели переговори і врахували усі зауваження педагогів, у школі буде вбудований басейн, а у дворику – сучасний спортивний майданчик.

Новий «ЖеКа Бро» в районі Під Голоском має стати будинком преміум-класу поряд із парком в елітному районі. А з майбутньою школою європейського рівня поруч мешканці отримають зручне і затишне проживання, якого так бракувало Під Голоско. Нагадаємо, що у липні на робочій зустрічі мешканці району, активісти і учасники війни нагадали про обговорення планів девелоперів із громадою. Тепер справа за посадовцями та забудовниками, аби спільно із людьми напрацювати якісний план розвитку району, передбачивши достатню соціальну інфраструктуру та комфортні умови для людей. У компанії Резидент Девелопмент додають: «13-й район – це історія минулого Під Голоско, а тепер час будувати майбутнє спільно з містом та громадою!».