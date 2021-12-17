Авіакомпанія «Мотор Січ» планує літати зі Львова в Миколаїв

Державіаслужба надала дозвіл двом авіакомпаніям відкрити прямі пасажирські авіарейси зі Львова у Миколаїв та вантажний зі Львова в Ригу. Відповідне рішення Державіаслужба ухвалила на засіданні 16 грудня.

Право виконувати рейси Львів – Миколаїв отримала українська авіакомпанія «Мотор Січ». Кількість рейсів на тиждень – необмежена. Наразі з львівського аеропорту немає рейсів до Миколаєва.

Українська авіакомпанія Eleron, що базується в аеропорту Рівного, відкриє прямий вантажний рейс зі Львова в Ригу. Рейси планують виконувати сім разів на тиждень.

Авіакомпанія Eleron займається переважно чартерними перевезеннями. У 2019 році спільно з «Новою поштою» та «Укрпоштою» запустила прямі перевезення поштових вантажів між містами України.

Нагадаємо, що ZAXID.NET підготував підбірку всіх авіарейсів зі Львова, які виконують у період зимової навігації.