Вже на наступний день пюре втрачає свою легкість та стає несмачним

Картопляне пюре – страва, яку люблять за ніжну текстуру. Воно ідеально поєднується з м’ясом, рибою чи овочами. Але вже на наступний день пюре втрачає свою легкість та стає несмачним. Ukr.Media розповідає, як повернути картопляному пюре повітряність.

Як повернути картопляному пюре повітряність?

Щоб вчорашнє пюре було таким самим, як щойно приготоване, вам знадобиться каструля або сковорода. Налийте в посуд трохи молока та доведіть його до кипіння – цей інгредієнт поверне картоплі втрачену ніжність та знову зробить пюре кремовим.

Як тільки молоко закипить, додайте до нього холодне картопляне пюре. Увімкніть плиту на мінімум, щоб страва рівномірно прогрілася, і обов’язково накрийте пюре кришкою.

Розігрівати страву потрібно близько 3 хвилин – цього часу достатньо, щоб пюре прогрілося, але не пересохло.

Після закінчення вказаного часу зніміть каструлю або сковороду з вогню та ретельно перемішайте пюре. Щоб зробити пюре ще смачнішим, додайте до нього трохи масла.