Головну роль зіграв Ліам Нісон

Оприлюднено офіційний український трейлер трилера «На землі святих і грішних» (In the Land of Saints and Sinners) з Ліамом Нісоном у головній ролі. У кінотеатрах фільм покажуть з 18 січня.

Режисером фільму є Роберт Лоренц, продюсер таких відомих фільмів Клінта Іствуда як «Прапори наших батьків», «Таємнича ріка», «Крихітка на мільйон доларів». У ролях Ліам Нісон («Список Шиндлера», «Роб Рой», «Заручники»), Керрі Кондон («Банші Інішерина»), Джек Ґлісон («Гра престолів») та інші.

Північна Ірландія у 1974 році стала місцем громадських протестів. Четверо молодих республіканців ховаються у невеличкому селищі. Вони очікували, що тут нікому не буде до них діла. Однак Фінбару Мерфі (Ліам Нісон) не байдуже. Попри зовнішність добряка та легку вдачу, Фінбар впродовж довгих років заробляв на життя тим, що вбивав людей. Саме зараз він планував піти на пенсію, передавши справи молодшому та завзятішому Кевіну (Джек Ґлісон). Поява агресивних озброєних людей змушує його змінити плани.

Кримінальний трилер та бойовик «На землі святих і грішних» знято в Ірландії. Фільм торкається тем ірландської історії, однак не є історичним та не претендує на документальність. Це третя режисерська робота Роберта Лоренца після насиченої кар’єри продюсера. Більшість акторів фільму – ірландці.