21 листопада чотири церкви Львова відзначають храмове свято

21 листопада християни східного обряду відзначають свято Собору святого Архистратига Михаїла і всіх небесних сил. У Львові в цей день чотири церкви мають престольний празник.

УГКЦ

Храм Святого Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22):

11:00 — Архиєрейська літургія, яку відслужить єпископ-помічник Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ Григорій.

18:30 — концерт храмових хорів («Благовіст», «Аксіос», «Мироносиці»).

Храм Святого Архистратига Михаїла при Львівській академії сухопутних військ (вул. Героїв Майдану, 32):

09:00 — Божественна літургія, яку очолить владика-номінант Степан Сус.

Храм Святого Архистратига Михаїла (вул. Зелена, 385):

11:00 — святкова Божественна літургія, її очолить Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор

ПЦУ

Храм Святого Архистратига Михаїла (вул. Каховська, 32):

11:00 — Божественна літургія. Богослужіння очолить Митрополит Львівський ПЦУ Макарій.

Додамо, що також в цей день, 21 листопада, Україна відзначає День Гідності та Свободи. Шість років тому розпочалась Революція Гідності. У Львові підготували програму заходів для вшанування пам’яті загиблих та відзначення знакових для українців подій.