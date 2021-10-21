22-річний чоловік намагався виламати двері в казино Split

У середу вночі, 20 жовтня, 22-річний мешканець Львівщини намагався виламати двері у казино Split, що у центрі Львова. У результаті молодого чоловіка затримали працівники поліції охорони, які прибули на виклик.

В управлінні поліції охорони Львівщини, розповіли, що близько 3:00 ночі у середу отримали сигнал «Тривога» з приміщення казино Split, що на площі Міцкевича у центрі Львова.

Хулігана затримали працівники поліції охорони, які прибули на місце (фото УПО)

Працівники поліції охорони за кілька хвилин прибули на місце події. У цей час молодий чоловік намагався виламати вхідні двері в казино, поводився неадекватно, порушував спокій та громадський порядок. На зауваження поліцейських не реагував та пошкодив службовий автомобіль.

У результаті 22-річного мешканця Львівщини затримали та доправили у відділ поліції.