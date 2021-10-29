24-річна жінка жила з сином у готелі і залишала його самого на ніч

У львівській лікарні Охматдит перебуває 6-річний хлопчик з коронавірусом, який жив з мамою в одному з львівських готелів. Мати дитини залишала хлопчика на ніч самого, і працівники готелю вирішили звернутись до соцслужб. Виявилось, що жінка уже не вперше притягається до відповідальності за неналежне виховання дитини – торік у неї вже відбирали сина.

Першими про інцидент написали журналісти ТСН. За їхньої інформацією, у львівському Охматдиті з коронавірусом перебуває 6-річний хлопчик, якого забрали з готелю соціальні служби.

Начальниця відділу ювенальної превенції УПД ГУНП у Львівській області Ольга Ковальчук розповіла ZAXID.NET, що 24-річна мешканка Харкова певний час жила з 6-річним сином в готелі біля ТВК «Південний». Кілька днів тому працівники готелю звернулись до соціальних служб і повідомили, що жінка постійно залишає свого сина одного на ніч.

«Як до мешканки готелю у них претензій не було, вона вчасно оплачувала і скарг на неї не було. Однак працівників готелю здивував факт, що вона саме вночі кудись їде і залишає дитину одну», – розповіла Ольга Ковальчук.

У четвер, 28 жовтня, працівники соцслужб і ювенальної поліції приїхали в готель, щоб перевірити інформацію.

«В номері був безлад, було неприбрана. На запитання, куди вона ходить вночі, жінка сказала, що працює в кол-центрі, але назву кол-центру повідомити не змогла», – розповідає Ольга Ковальчук.

У номері, де проживала жінка з сином, був безлад

Під час розмови з поліцейськими жінка поводилась агресивно і відмовлялась відповідати на запитання. Працівники ювенальної превенції вирішили забрати хлопчика у дитячий будинок. Втім під час огляду дитини медики зробили тест на коронавірус, який виявився позитивним. 6-річного хлопчика госпіталізували в Охматдит. Зараз він перебуває в лікарні разом із мамою.

«Дитина у легкому стані, добре себе почуває. Ми його госпіталізували, тому що з коронавірусом дитину забрати у притулок не можуть. Він буде перебувати у нас, поки не буде негативного тесту», – повідомила ZAXID.NET заступниця директора львівської обласної дитячої лікарні Охматдит Олена Березовська.

Після того, як хлопчик одужає, його тимчасово заберуть у дитбудинок, поки буде вирішуватись його подальша доля. Відомо, що 24-річна мати дитини сама родом з Харкова і там проживає вся її сім'я. Ймовірно, хлопчика передадуть під опіку родичів з Харкова.

Матір дитини уже не вперше притягають до відповідальності за неналежне виховання дитини і вона перебуває на обліку у соцслужб. У 2020 році вона залишила сина у знайомої і перестала виходити на зв'язок. Тоді хлопчика забрали до притулку, але згодом повернули матері. Жінка мала виправитись та повернутись до Харкова до родичів, однак не зробила цього.