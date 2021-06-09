Ґосіаме Тамара Сітгол із провінції Гаутенг, що в Південно-Африканській Республіці, народила одразу десятьох дітей.

Пологи в 37-річної жінки прийняли 7 червня. Тоді вона перебувала на 29-му тижні вагітності.Сімох хлопчиків і трьох дівчаток вона народила через кесарів розтин, з посиланням на газету Pretoria News, пише «Суспільне».

Про будь-які проблеми зі здоров'ям новонароджених або матері не повідомляється. Щоправда, немовлята наступні кілька місяців проведуть в інкубаторі для спостереження, оскільки вони народилися недоношеними.

Спершу лікарі сказали жінці, що в неї буде шестеро дітей, а згодом, коли провели повторне обстеження, виявили, що їх буде восьмеро. Ще двох не змогли побачити, бо вони були в іншій матковій трубі.

За словами чоловіка Ґосіаме Тебоно Тсотетсі, вагітність далася дружині важко: уже через вісім тижнів у неї почалися болі в ногах, а потім — пекучий біль у серці.

Local South African media reporting that 37-year-old Gosiame Thamara Sithole from Gauteng gave birth to 10 babies (decuplets) last night, setting a new world record.



This comes barely a month after a woman from Mali gave birth to 9 children in Morocco. pic.twitter.com/wVwUTzdxdk — Megha Mohan (@meghamohan) June 8, 2021

Професорка Діні Мавела припустила, що Ґосіаме могла вдатися до гормональних препаратів чи інших форм лікування безпліддя. Водночас вона не відкидала варіант природного зачаття.

«Ситуація вкрай унікальна. Не знаю, як часто таке трапляється. Така вагітність несе дуже багато ризиків. Наприклад, оскільки в утробі для всіх дітей місця недостатньо, вони можуть вирости малими», – зазначила вона.

Ця вагітність — не перша у жінки. Вона вже виховує шестирічних близнюків. Народивши відразу десять дітей, африканка, схоже, стала світовою рекордсменкою Гіннеса, адже такої кількості новонароджених досі не фіксували.

Як інформував ZAXID.NET, у травні 2021 року стало відомо про 25-річну жительку Малі Халіму Сіссе, яка народила за один раз дев'ятеро дітей у клініці в Марокко.