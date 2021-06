Ґосіаме Тамара Сітгол із провінції Гаутенг, що в Південно-Африканській Республіці, народила одразу десятьох дітей.

Пологи в 37-річної жінки прийняли 7 червня. Тоді вона перебувала на 29-му тижні вагітності.Сімох хлопчиків і трьох дівчаток вона народила через кесарів розтин, з посиланням на газету Pretoria News, пише «Суспільне».

Про будь-які проблеми зі здоров'ям новонароджених або матері не повідомляється. Щоправда, немовлята наступні кілька місяців проведуть в інкубаторі для спостереження, оскільки вони народилися недоношеними.

Спершу лікарі сказали жінці, що в неї буде шестеро дітей, а згодом, коли провели повторне обстеження, виявили, що їх буде восьмеро. Ще двох не змогли побачити, бо вони були в іншій матковій трубі.

За словами чоловіка Ґосіаме Тебоно Тсотетсі, вагітність далася дружині важко: уже через вісім тижнів у неї почалися болі в ногах, а потім — пекучий біль у серці.

Local South African media reporting that 37-year-old Gosiame Thamara Sithole from Gauteng gave birth to 10 babies (decuplets) last night, setting a new world record.



This comes barely a month after a woman from Mali gave birth to 9 children in Morocco. pic.twitter.com/wVwUTzdxdk