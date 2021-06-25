Медіа також публікували і фото Сітгол з великим животом, однак невідомо яким саме чином вони були зроблені

Історія про 37-річну Ґосіаму Тамару Сітгол з Південно-Африканської Республікі, яка народила одразу десятьох дітей, виявилася фейком. З’ясувалося, що жінка взагалі не була вагітною.

Влада південноафриканської провінції Гаутенг після інформації про те, що місцева мешканка народила десятьох дітей, намагалася з'ясувати, що саме сталося. Про результати розслідування повідомили вже в четвер, 24 червня, повідомляє ВВС.

Лікарі з’ясували, що останнім часом жінка не народжувала дітей. Крім того, вона взагалі не була вагітною. Імовірний батько дітей кілька разів намагався відвідати подругу і новонароджених, однак вона відмовилася розповідати, де вона перебуває і в якому стані діти.

Сітгол відправили до лікарні 18 червня, оскільки місцеві соціальні працівники були занепокоєні станом її психіки. Вона мала провести в лікарні 72 години, однак згодом лікарі рекомендували залишити її в медзакладі ще на сім днів.

Першим про історію народження десятьох дітей написав сайт Pretoria News. Низка ЗМІ також повідомили про цю історію після того, як це підтвердив мер міста. Проте згодом представники уряду ПАР зазначили, що він не бачив новонароджених дітей, а лише поклався виключно на слова родини.

Пологи в 37-річної Ґосіами Тамари Сітгол нібито прийняли 7 червня. Сімох хлопчиків і трьох дівчаток вона нібито народила через кесарів розтин. Медіа також публікували і фото Сітгол з великим животом, однак яким саме чином вони були зроблені, наразі невідомо.

Наразі влада Гаутенга планує судитися із редактором сайту Pretoria News Пієтом Рампеді, який написав історію про 10 дітей, та медіахолдингом Independent Online, який є власником цього ресурсу.