4 способи приготування молодої картоплі
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Молода картопля – справжній скарб літнього сезону. З чим її поєднати, щоб сповна насолодитися смаком, читайте на ZAXID.NET.
Молода картопля у духовці
Інгредієнти:
- молодої картоплі – 500-600 г;
- рослинної олії – 2-3 ст. л.;
- вершкового масла – 100-150 г;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Картоплю помийте, не очищайте від шкірки та підсмажте на сковорідці до рум’яної скоринки з 2 ст. л. рослинної олії.
Додайте сіль за смаком і 100-150 г вершкового масла. Відправте картоплю запікатися на 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Картоплю не треба помішувати. Щоб перевірити її готовність, просто проколіть зубочисткою або виделкою, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
Картопля з цибулею та м’ятою
Інгредієнти:
- молода картопля – 800 г;
- пір’я зеленої цибулі – 5 шт.;
- м’ята (використовуємо тільки листя) – 3 гілочки;
- домашній майонез – 50 г;
- сік лимону – 20 мл;
- французька гірчиця зернами – 1 ч. л.;
- сіль за смаком.
Для майонезу:
- яйця – 2 шт.;
- гірчиця – 1 ст. л.;
- сіль та чорний перець – 1 дрібка;
- лимонний сік – 2 ст. л.;
- соняшникова олія – 100-150 мл.
Спосіб приготування:
Молоду картоплю помийте та відваріть до готовності в підсоленій воді. Можете варити цілу або розрізати на рівні частини. Воду злийте та дайте картоплі охолонути.
Приготуйте домашній майонез: розбийте в ємність 2 яйця, додайте сіль, перець і гірчицю, влийте рослинну олію та почніть збивати блендером. Чим більше олії, тим густішим буде соус.
Поріжте пір’я зеленої цибулі та листя м’яти. У салатнику змішайте відварну картоплю, домашній майонез, зелень, листя м’яти та гірчицю французьку. Додайте сік половини лимона та перемішайте.
Картопля з корицею
Інгредієнти:
- молода картопля – 800 г;
- вершкове масло – 30 г;
- сіль за смаком;
- мелена кориця – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Картоплю помийте та відправте варитися в підсолену воду до готовності. За бажанням, очистіть шкірку, попередньо змастивши руки лимонним соком. Це необхідно для того, щоб шкірка не забарвила руки у коричневий колір.
Злийте воду та відразу до гарячої картоплі додавайте сіль за смаком. Далі додайте корицю та вершкове масло. Добре перемішайте.
Картопля в карамелі
Інгредієнти:
- молода картопля – 0,5 кг;
- вершкове масло – 30 г;
- цукор – 30 г;
- сік лимону – 1 ст. л.;
- крупна сіль – 1-2 дрібки.
Спосіб приготування:
Картоплю необхідно добре помити та відварити в підсоленій воді до готовності. Беріть середню або дрібну картоплю, щоб не розрізати її на частини, а готувати цілу.
Сковорідку розігрійте на великому вогні, всипте цукор, він повинен трохи розтанути та потемніти, після чого додайте вершкове масло і 1 ст. л. соку лимона. Відразу перекладіть картоплю в сковорідку та ретельно перемішайте.
Робіть це до тих пір, поки картопля не покриється карамельною скоринкою. Після додайте крупну сіль, щоб був баланс смаку.