Молода картопля – справжній скарб літнього сезону. З чим її поєднати, щоб сповна насолодитися смаком, читайте на ZAXID.NET.

Молода картопля у духовці

Інгредієнти:

молодої картоплі – 500-600 г;

рослинної олії – 2-3 ст. л.;

вершкового масла – 100-150 г;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю помийте, не очищайте від шкірки та підсмажте на сковорідці до рум’яної скоринки з 2 ст. л. рослинної олії.

Додайте сіль за смаком і 100-150 г вершкового масла. Відправте картоплю запікатися на 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Картоплю не треба помішувати. Щоб перевірити її готовність, просто проколіть зубочисткою або виделкою, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Картопля з цибулею та м’ятою

Інгредієнти:

молода картопля – 800 г;

пір’я зеленої цибулі – 5 шт.;

м’ята (використовуємо тільки листя) – 3 гілочки;

домашній майонез – 50 г;

сік лимону – 20 мл;

французька гірчиця зернами – 1 ч. л.;

сіль за смаком.

Для майонезу:

яйця – 2 шт.;

гірчиця – 1 ст. л.;

сіль та чорний перець – 1 дрібка;

лимонний сік – 2 ст. л.;

соняшникова олія – 100-150 мл.

Спосіб приготування:

Молоду картоплю помийте та відваріть до готовності в підсоленій воді. Можете варити цілу або розрізати на рівні частини. Воду злийте та дайте картоплі охолонути.

Приготуйте домашній майонез: розбийте в ємність 2 яйця, додайте сіль, перець і гірчицю, влийте рослинну олію та почніть збивати блендером. Чим більше олії, тим густішим буде соус.

Поріжте пір’я зеленої цибулі та листя м’яти. У салатнику змішайте відварну картоплю, домашній майонез, зелень, листя м’яти та гірчицю французьку. Додайте сік половини лимона та перемішайте.

Картопля з корицею

Інгредієнти:

молода картопля – 800 г;

вершкове масло – 30 г;

сіль за смаком;

мелена кориця – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Картоплю помийте та відправте варитися в підсолену воду до готовності. За бажанням, очистіть шкірку, попередньо змастивши руки лимонним соком. Це необхідно для того, щоб шкірка не забарвила руки у коричневий колір.

Злийте воду та відразу до гарячої картоплі додавайте сіль за смаком. Далі додайте корицю та вершкове масло. Добре перемішайте.

Картопля в карамелі

Інгредієнти:

молода картопля – 0,5 кг;

вершкове масло – 30 г;

цукор – 30 г;

сік лимону – 1 ст. л.;

крупна сіль – 1-2 дрібки.

Спосіб приготування:

Картоплю необхідно добре помити та відварити в підсоленій воді до готовності. Беріть середню або дрібну картоплю, щоб не розрізати її на частини, а готувати цілу.

Сковорідку розігрійте на великому вогні, всипте цукор, він повинен трохи розтанути та потемніти, після чого додайте вершкове масло і 1 ст. л. соку лимона. Відразу перекладіть картоплю в сковорідку та ретельно перемішайте.

Робіть це до тих пір, поки картопля не покриється карамельною скоринкою. Після додайте крупну сіль, щоб був баланс смаку.