Роздрібні магазини закриють із 14 березня

Німецька компанія спортивного одягу Adidas призупиняє роботу в Росії. Наразі зупинено роботу інтернет-магазину та додатку. А з 14 березня закриються роздрібні магазини. Це ще одна компанія, яка приєдналася до західних компаній, які призупинили діяльність або взагалі відмовились працювати в Росії.

«Adidas заявила, що призупинить діяльність у Росії до подальшого повідомлення, але продовжуватиме виплачувати там зарплату своїм співробітникам. Минулого тижня Adidas припинив партнерство з Російським футбольним союзом після вторгнення Москви в Україну», – повідомило 8 березня американське видання The Wall Street Journal.

«Як компанія, ми рішуче засуджуємо будь-яку форму насильства і солідарні з тими, хто закликає до миру», — заявила речниця Adidas.

Компанія також пожертвує 1 мільйон євро, що становить близько 1,1 мільйона доларів, на благодійні організації біженців і дітей, а також пожертвує одяг до Global Aid Network для людей, які потребують допомоги в Україні та сусідніх країнах.

Згідно з даними компанії, у 2020 році продажі в Росії та інших колишніх радянських республіках були незмінними і становили 2,9% від загального доходу Adidas.

Повідомлення на офіційному сайті adidas.ru

Adidas – німецька компанія, один зі світових лідерів виробництва спортивних товарів. Заснована в 1924 році братами Дасслерами як «Dassler». Сучасна назва з'явилася 1948 року, після того, як брати припинили співпрацю і створили власні компанії. Adidas походить від перших трьох літер прізвиська молодшого брата Адольфа «Adi» і трьох перших літер прізвища (Das) засновника фірми Адольфа Дасслера, (Adolf Dassler). Старший брат Рудольф Дасслер за таким самим принципом назвав свою фірму Руда, а потім переіменував її в Puma, яка, до речі, також призупинила співпрацю з РФ.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні міжнародні компанії та сервіси масово почали заявляти про зупинку співпраці з Росією. Усі гіганти світової економіки припиняють працювати на території країни-агресора. Росіяни на економічні санкції реагують величезними чергами у банкомати, обмінах валюти та в магазинах, де ще розпродують залишки наявних товарів. Зокрема вчора також про призупинення роботи в Росії повідомили Coca-Cola, PepsiCo та Starbucks, а також McDonald's та KFC. Сьогодні також стало відомо про нові санкції проти Росії та Білорусі.