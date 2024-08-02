Яблучний крамбл – це англійський десерт, на приготування якого у вас піде півгодини.

Інгредієнти:

яблука – 500 г;

борошно – 100 г;

яйце – 1 шт.;

яблучний сидр – 200 мл;

вівсяні пластівці – 150 г;

цукор – 100 г;

лимон (сік та цедра) – 1 шт.;

вода – 30 мл;

вершкове масло (+25 г для змащення форми) – 30 г;

дрібка кориці;

дрібка солі.

Спосіб приготування:

Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів, почистьте від шкірки яблука і наріжте крупними кубиками. Розігрійте пательню вершковим маслом, перекладіть яблука та додайте цукор. Обсмажуйте, поки шматочки не стануть злегка м'якими, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Коли рідина від яблук почне випарюватися, додайте яблучного сидру, цедру і сік одного лимона та дрібку кориці. Уваріть рідину, щоб яблука стали дуже м'якими.

Зробіть тісто. У мисці змішайте борошна з пластівцями та дрібкою солі. У окремій ємності замішайте воду з одним яйцем. З'єднайте ці дві суміші і вимісіть до отримання однорідної маси, схожої на пісочне тісто.

Змастіть форму вершковим маслом, викладіть обсмажені яблука та рівномірно розподіліть по дну, а зверху посипте вівсяною крихтою. Запікайте за температури 180 градусів 15 хвилин або поки пластівці не набудуть золотистого відтінку. Потім діставайте з духовки, трохи охолодіть та подавайте з кулькою морозива.