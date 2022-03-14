Асоціація бізнес-шкіл не визнаватиме російських дипломів

Декілька організацій, які займаються акредитацією закладів економічної освіти у світі, заявили про припинення своєї діяльності в Росії. Чотири організації призупиняють будь-яку діяльність у російських установах до подальшого повідомлення. Про це йдеться у спільній заяві Асоціації розвитку університетських бізнес-шкіл (AACSB), Асоціації MBAs (AMBA) та Асоціації випускників бізнесу (BGA), а також EFMD в Україні.

«Наші колеги з російських університетів, які протягом багатьох років співпрацювали та підтримували учасників наших глобальних мереж, опинилися у безпрецедентному та вкрай складному становищі через рішення та дії свого уряду. Тим не менш, ми прийняли колективне рішення призупинити всю діяльність щодо членства та акредитації в російських установах до подальшого повідомлення», – сказано у заяві AACSB від 11 березня.

Ці асоціації вирішили зупинити акредитацію всіх університетів із Росії через російську агресію в Україні.

Скасувати акредитацію вирішили:

Асоціація сприяння розвитку університетських шкіл бізнесу AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business – американська професійна організація. Заснована як Американська асамблея університетських шкіл бізнесу в 1916 році для надання акредитації школам бізнесу. Пізніше стала відома як Американська асоціація університетських шкіл бізнесу та як Міжнародна асоціація освіти з менеджменту.

– американська професійна організація. Заснована як Американська асамблея університетських шкіл бізнесу в 1916 році для надання акредитації школам бізнесу. Пізніше стала відома як Американська асоціація університетських шкіл бізнесу та як Міжнародна асоціація освіти з менеджменту. BGA – Асоціація випускників бізнес-шкіл

AMBA – організація діяльність якої зосереджена на міжнародній акредитації та членстві в бізнес-школах

– організація діяльність якої зосереджена на міжнародній акредитації та членстві в бізнес-школах EFMD – Європейський фонд розвитку менеджменту – міжнародна некомерційна асоціація, що базується в Брюсселі (Бельгія). Найбільша мережева асоціація Європи в галузі розвитку управління, яка має понад 890 організацій-членів з наукових шкіл, бізнесу, державних служб та консультацій у 88 країнах.

«Ми глибоко стурбовані стрімко наростаючою гуманітарною кризою, що виникла внаслідок російського вторгнення в Україну, і ми сповнені рішучості підтримувати наші українські бізнес-школи та їхніх співробітників, викладачів та студентів у їхньому захисті свого способу життя та суверенітету», – зазначено у заяві.

Нагадаємо, що від початку війни Росії в Україні її економіка зазнала значних втрат. ВВП країни-агресорки уже скоротився 9% (це 30 млрд доларів). І таке падіння ВВП у 2022 році – це початковий прогноз з підрахунками за торішніми цінами. Фінансові аналітики прогнозують дефолт Росії вже у середині квітня.

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