У будівлі хочуть створити центр дозвілля та надання підтримки внутрішньо переміщеним особам

Аналітики БЕБ Закарпаття виявили, що посадовці міськради заклали у тендерну пропозицію для капремонту будівлі неконкурентні вимоги, щоб обмежити коло учасників аукціону. Після рекомендації БЕБ міськрада відмінила закупівлю на 6,4 млн грн.

У Територіальному управління БЕБ у Закарпатській області замовника не називають, але за даними Prozorro йдеться про Тячівську міськраду, яка 11 квітня скасувала закупівлю з капітального ремонту будівлі комунальної власності по вул. Незалежності, 55 з метою облаштування центру дозвілля та надання підтримки внутрішньо переміщеним особам.

17 квітня у БЕБ пояснили, що рекомендували міській раді скасувати тендер, бо в ньому заклали неконкурентні вимоги.

«Посадові особи міськради, ймовірно, з метою забезпечення перемоги в тендері певної компанії, заклали антиконкурентні кваліфікаційні вимоги, які обмежили коло учасників. Крім того, публічна закупівля здійснювалась без оприлюдненого обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, що могло свідчити про неефективне використання коштів громади», – зазначили в Бюро економічної безпеки.

Після листа з Територіального управління БЕБ у Закарпатській області Тячівська міська рада відмовилася від проведення тендеру та відмінила закупівлю капітального ремонту будівлі за 6,4 млн грн.