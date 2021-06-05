Білорусь у ситуації з рейсом Ryanair готова відстоювати свої інтереси в судовому порядку, заявив прем'єр-міністр країни Роман Головченко в ефірі державного телеканалу «Білорусь 1».

Він зазначив, що західні політики вимагають негайного розслідування ситуації з рейсом Ryanair. «Ми теж цього хочемо, але це питання не до нас. Ми виступили на засіданні Ради Міжнародної асоціації цивільної авіації (ICAO), висловили свою позицію, але ICAO досі не приступила до розслідування. Мене інформували, що комісія поки не сформована», – заявив прем’єр-міністр Білорусі, якого процитувала агенція БЕЛТА.

«Ми впевнені в своїй правоті і готові відстоювати свої інтереси в судовому порядку. Вважаю, ми зможемо домогтися компенсації за всю нанесену нам шкоду», – заявив Роман Головченко.

Він також додав, що Білорусь підготувала комплекс заходів у відповідь на західні санкції.

Прем'єр-міністр звернув увагу на те, що в Білорусі працює велика кількість іноземних підприємств, в тому числі з тих країн, які проводять особливо недружню політику. «Вони можуть втратити наш ринок. Нехай він не такий великий, разом з тим обсяг інвестиційного імпорту з ЄС – це мільярди на рік. Хотілося б, щоб західні політики подумали про долі бізнесів», – сказав він.

«Звичайно, ми будемо змушені йти від західних товарів, від західних технологій. Ми знаємо, чим замінити, знаємо постачальників, готові переорієнтуватися. Розрив технологій зараз мінімальний. Ми готові переорієнтуватися в тому числі на азіатські технології, які останні кілька десятиліть семимильними кроками рухаються вперед . За попередніми підрахунками, один Китай може замінити 90% європейських і американських технологій. Плюс до цього російські технології, які досить активно розвиваються», – зазначив Головченко.

«Ми готові до того, щоб застосовувати спеціальні захисні заходи щодо нашого ринку. Це стосується не тільки інвестиційного імпорту в Білорусь, а й товарів народного вжитку. У нас є всі повноваження для того, щоб діяти на захист наших інтересів», – наголосив голова білоруського уряду.

Повітряна блокада Білорусі: коротко

Після того, як білоруські силовики примусово посадили літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса під приводом фейкового «замінування», а насправді – з метою затримати опозиціонера Романа Протасевича, Євросоюз ввів проти Білорусі санкції: заборонив авіакомпаніям літати над Білоруссю, а білоруським авіакомпаніям – літати до ЄС. До цих санкцій також долучилася Україна. Лідери низки країн назвали дії білоруської влади «актом державного тероризму».