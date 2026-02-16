Окрім супермаркету та магазинів відомих брендів, у ньому працюватиме дитячий розважальний центр

У курортному селі Татарів Ворохтянської громади відкрили ритейл-парк площею 8 тис. м2. Окрім супермаркету та магазинів відомих брендів, у ньому працюватиме дитячий розважальний центр.

Як повідомили в Асоціації ритейлерів України у понеділок, 16 лютого, Obriy Татарів розташований по вул. Олекси Довбуша, 37. Девелопером виступила будівельна та керуюча компанія Building Development.

Серед орендарів – супермаркет «Торба», Sinsay, ССС, Victoria Secret, Andi, Eva, OKWINE, «Аврора», Lviv Croissant, «Епіцентр Home», Jуsk, аптека «Подорожник», зоомагазин «БелліZoo».

«Також працюватиме дитячий розважальний центр “Країна Мрій” площею 1,5 тис. м2 – відкриття заплановане на березень. І буде невеликий фуд-корт, піцерія, квіти, обмін валют, хімчистка, можливо, медична лабораторія», – розповів засновник Building Development Роман Курицький.

У ритейл-парку облаштували підземне бомбосховище та паркінг на 200 автівок. Це другий торгівельний центр, відкритий Building Development за кілька місяців. 20 грудня 2025 року компанія запустила ТРЦ Bukovyna Mall у Чернівцях.

Нагадаємо, будівництвом ТЦ Obriy займалася львівська компанія «Кворум Девелопмент», що належить бізнесменам Дмитрові Ковальчуку та Романові Курицькому. Перший є власником «Альтерра груп» – групи компаній, що спеціалізуються на девелопменті та керуванні комерційною нерухомістю. У Львові вони побудували логістичний центр «Порт Львів», керують індустріальним парком «Формація» та іншими об’єктами.