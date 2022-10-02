За добу 1 жовтня українські захисники на півдні знищили 16 танків противника 64 окупантів і склад з боєприпасами росіян. Про це повідомило ОК «Південь».

Загалом нашою авіацією нанесено 9 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 550 вогневих завдань, зокрема по ворожих логістичних центрах та районах зосередження живої сили й техніки.

Втрати ворога за бойовий день складають знищені 64 солдати, склад з боєприпасами, 2 самохідні гаубиці «Мста-С», 2 протитанкові ракетні комплекси, 16 танків та 11 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Захисники повідомляють, що противник зосереджує зусилля на утриманні власних позицій.

За добу захисники на півдні знищили 3 безпілотні шпигуни в Миколаївському і Баштанському районах без можливості реалізації набраних фото/відео даних.

Ворог намагається вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, продовжує налагодження альтернативних переправ та ремонтні роботи в районі Антонівського та Каховського мостів.